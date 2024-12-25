Asgari ücret patronları güldürdü: Sosyal medyada 'hükümet istifa' çağrıları!

2025 yılının asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak açıklanırken, siyasilerden, sendikalardan ve yurttaşlar tepkiler yükseldi. Sosyal medyada ise #hükümetistifa, #TamamAcilSeçim, #MemurGeçinemiyor başlıkları gündem oldu.

Asgari ücret patronları güldürdü: Sosyal medyada 'hükümet istifa' çağrıları!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.12.2024 - 00:09

2025 yılının asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak açıklanırken, siyasilerden, sendikalardan ve yurttaşlar tepkiler yükseldi.

Asgari ücretin açıklandığı son komisyon toplantısı işçi tarafını temsil eden TÜRK İŞ katılmadı ve toplantı sonrası çıkan rakama ilişkin 'kabul edilemez' açıklaması yaptı. 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 

"Asgari ücretlinin enflasyonu %80, TÜİK enflasyonu bile %47 iken, milyonlarca asgari ücretliyi enflasyona ezdirdiler.

Bu ülkenin işçilerinin hakkını yiyenlere, vebalini alanlara yazıklar olsun.

Emrivaki düzenlenen toplantıya katılmayan Türk-İş yönetimini tebrik ediyor, işçi sınıfını üretimden gelen gücünü kullanmaya davet ediyorum."

Söz konusu durum üzerine yurttaş tepkisini sosyal medya üzerinden gösterdi. Eski adıyla Twitter'da (X) #hükümetistifa, #TamamAcilSeçim, #MemurGeçinemiyor başlıkları gündem oldu. 


Etiketler: #asgari ücret #Tepki #Hükümet istifa

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