Asgari ücret zammı ile ilgili aramalar yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte takip edilmeye başlandı. Peki, Yeni asgari ücret ne zaman belli olacak? 2025 Asgari ücret zammı için toplantı tarihleri belli oldu mu?

ASGARİ ÜCRET 2025 NE KADAR?

Brüt Aylık Ücret: 26.005,50 TL

Net Aylık Ücret: 22.104,67 TL

İşverene Aylık Maliyet: 30.621,48 TL

2026 ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN TOPLANTILAR NE ZAMAN YAPILACAK?

2026 yılı asgari ücretinin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık 2025'te toplanacaktır. Komisyon, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 üyeden meydana gelir ve genellikle dört toplantı yaparak yeni asgari ücret seviyesini belirler.

Toplantılar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşir ve sonuçlar genellikle Aralık ayı sonunda kamuoyuna duyurulur.