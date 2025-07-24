Yeni düzenleme devrede: Otomotivde ÖTV oranları belli oldu!

Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (II) sayılı listede yer alan bazı taşıtların ÖTV oranları ile bu oranlara esas alınan matrahlar yeniden düzenlendi. Karar, cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeye göre ÖTV oranları yüzde 70 ile yüzde 220 arasında değişiyor. Hem içten yanmalı hem hibrit hem de elektrikli araçlar bu kapsamda yeniden değerlendirildi.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERDE EN DÜŞÜK ÖTV ORANI YÜZDE 25 OLDU

Karar kapsamında elektrikli otomobillerde en düşük ÖTV oranı yüzde 25 olarak belirlendi. Şarj edilebilir hibrit araçlarda bu oran yüzde 45, benzinli, dizel ve LPG’li araçlarda ise yüzde 70 olarak uygulanacak. Hibrit otomobillerde de ÖTV oranı yüzde 70 olacak. En yüksek oran ise yüzde 220 olarak tespit edildi.

Daha önce yüzde 10 olan elektrikli otomobillerdeki en düşük ÖTV oranı, yüzde 25’e yükseltildi. Düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yürürlüğe girerken, kararın uygulanmasından Hazine ve Maliye Bakanlığı sorumlu olacak.

MATRAHLARA GÖRE YENİ ÖTV ORANLARI AÇIKLANDI

Motor hacmi 1.4 litrenin altında olan araçlar için yeni oranlar şu şekilde belirlendi:

Vergisiz fiyatı 650.000 TL’ye kadar: yüzde 70

yüzde 70 650.000 TL ile 900.000 TL arası: yüzde 75

yüzde 75 900.000 TL ile 1.100.000 TL arası: yüzde 80

yüzde 80 1.100.000 TL üzerindekilere: yüzde 90

Motor hacmi 1.4 ile 1.6 litre arasında olanlar için:

850.000 TL altı: yüzde 75

yüzde 75 850.000 TL – 1.100.000 TL arası: yüzde 80

yüzde 80 1.100.000 TL – 1.650.000 TL arası: yüzde 90

yüzde 90 1.650.000 TL üzeri: yüzde 100

Motor hacmi 1.6 ile 2.0 litre arası olanlarda:

1.650.000 TL ve altı: yüzde 150

yüzde 150 1.650.000 TL üstü: yüzde 170

2.0 litre üzerindeki motor hacmine sahip modeller için ise en yüksek ÖTV oranı olan yüzde 220 uygulanacak.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA MATRAH LİMİTİ YÜKSELTİLDİ

Motor gücü 160 kW ve altındaki elektrikli otomobillerde matrah sınırı 1.450.000 TL'den 1.650.000 TL’ye yükseltildi. Bu grupta:

Vergisiz fiyatı 1.650.000 TL altı olanlara: yüzde 25

yüzde 25 Üzerindekilere: yüzde 55

Daha önce bu oranlar sırasıyla yüzde 10 ve yüzde 40’tı.

Motor gücü 160 kW üzerindeki elektrikli araçlar için:

1.650.000 TL ve altı olanlara: yüzde 65

yüzde 65 Üstündeki modellere: yüzde 75 ÖTV uygulanacak.

ŞARJ EDİLEBİLİR HİBRİT ARAÇLAR İÇİN ÖTV DÜZENLEMESİ

Elektrik motoru da bulunan ve dışarıdan şarj edilebilen hibrit araçlar için ÖTV oranları da yeniden belirlendi.

Motor silindir hacmi 1.6 litreyi geçmeyen, CO2 emisyonu 25 gramın altında ve elektrik menzili en az 70 km olan araçlarda:

Vergisiz fiyatı 1.350.000 TL’ye kadar olanlara: yüzde 45

yüzde 45 Bu sınırı aşanlara: yüzde 75

Motor silindir hacmi 1.6 – 1.8 litre arasında olan modellerde:

1.350.000 TL altı modeller için yüzde 85 ÖTV uygulanacak.

TOGG VE TESLA GİBİ MODELLERİN FİYATLARI ETKİLENECEK

Düzenlemeyle birlikte bazı içten yanmalı modellerde vergi oranları düşürüldü. Örneğin, 1.4 litre ve altı motor hacmine sahip, 1.290.000 TL’ye kadar satılan modellerde ÖTV oranı yüzde 80’den yüzde 70’e geriledi. Benzer şekilde 1.4 litre motorlu ve 1.944.000 TL’ye kadar fiyatla satılan araçlarda ÖTV oranı yüzde 75’e düştü.

Elektrikli otomobillerde ise vergisiz fiyatı 1.950.000 TL altında olan modeller için ÖTV oranı yüzde 10’dan yüzde 25’e çıkarıldı. Bu kapsamda Togg T10X ve Tesla Model Y Juniper SR gibi araçların fiyatlarında artış bekleniyor.