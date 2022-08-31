Yeni eğitim dönemi öncesinde katlanan okul masrafıyla aileler çıkmaza girdi

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 04:00

Okullar 12 Eylül’de açılıyor. CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, ailelerin okul alışverişi için ne kadar harcama yaptıklarını araştırdı.

Kırtasiye malzemelerinin fiyatlarında daha ucuz olan zincir marketler temel alındı. Buna karşın sonuçlar fiyatların geçen yıla göre katlandığını gösteriyor. Anasınıfı öğrencisinin eşofman takımı, okul kıyafeti, spor ayakkabısı, klasik ayakkabıdan oluşan toplam masrafı geçen yıl 515 liraydı. Bu yıl ise yüzde 243.75 artarak 1458 liraya çıktı. 496 lira olan kırtasiye giderleri de eklendiğinde anasınıfı öğrencisinin toplam gideri 1954 liraya ulaştı. İlkokul ve ortaokul öğrencisinin kıyafet giderleri geçen yıl 1040 liraydı. Bu yıl ilkokul öğrencisinin kıyafet gideri 2 bin 387 liraya, ortaokul öğrencisinin gideri de 2 bin 568 liraya çıktı. İlkokul öğrencisinin toplam gideri 775.67 lira olan kırtasiye gideri de eklendiğinde 3 bin 162 liraya, ortaokul öğrencisinin gideri de 619.81 lira olan kırtasiye gideri de eklendiğinde 3 bin 187 liraya yükseldi.

ÜÇE KATLANDI

Geçen yıl lise öğrencisinin sadece kıyafet ve giyim masrafı 1040 liraydı. Bu yıl 3 bin 147 liraya çıktı. 718.41 lira olan kırtasiye gideri de eklendiğinde lise öğrencisinin toplam masrafı 3 bin 865 liraya ulaştı. Tutdere’nin hazırladığı rapora göre genel olarak bazı ürünlerdeki artışlar da şöyle:

Sırt çantası 49.90 liradan 129 liraya, kalem kutusu 5.90 liradan 29.50 liraya, beslenme kabı 49.99 liradan 119 liraya, matara 5 liradan 19.90 liraya, 30 yaprak müzik defteri 2.95 liradan 9.50 liraya, 60 yaprak dikişli defter 2.25 liradan 8.50 liraya, 24’lü kuru boya kalemi 13.50 liradan 29.50 liraya, 18’li pastel boya 22.90 liradan 54.50 liraya, silgili kurşun kalem 9.90 liradan 22.50 liraya, kırmızı kalem 3.99 liradan 9.99 liraya, kalemtraş 5.99 liradan 16.99 liraya, silgi 3.99 liradan 12.99 liraya çıktı.

"CEPTE EKMEK PARASI YOK"

Tutdere, okul masrafından sonra yurttaşın cebinde ekmek alacak parası dahi kalmayacağını söyledi. Tutdere, anaokulu öğrencisinin temel kırtasiye ihtiyaçları geçen yıl 180 lirayken bu yıl 500 liraya, ilkokul öğrencisinin temel kırtasiye ihtiyaçlarının 283 liradan 800 liraya, ortaokul öğrencisinin temel kırtasiye ihtiyaçlarının 221 liradan 630 liraya, lise öğrencisinin temel kırtasiye ihtiyaçlarının da 265 liradan 750 liraya yükseldiğini bildirdi. “Acı tablo” karşısında tek öğrenci okutan aileler bile zorlanırken birden fazla çocuk okutan anne-babaların kara kara düşündüklerini belirten Tutdere, en temel kırtasiye giderlerindeki artışların yüzde 400’leri gördüğünü vurguladı.

MASRAF ASGARİ ÜCRETİN İKİ KATI

Anaokulunda yüzde 188, ilkokulda yüzde 194, ortaokulda yüzde 202, lisede yüzde 198 oranında artış olduğunu dile getiren Tutdere, şunları söyledi:

“Asgari ücretle geçimini sağlamaya çalışan ve çocuk okutan bir ailemiz üzerinden örneklendirecek olursak; öğrencilerin servis vb. ücretlerini hesaba katmadan sadece kırtasiye ve kıyafet giderlerine ilişkin toplam masrafı 10 bin 215.87 TL. Buna karşın asgari ücretlinin net eline geçen 5 bin 500.35 TL. Yani sadece çocukların okul masrafı asgari ücretin neredeyse iki katı. Bu aile ne yiyecek? Ev kirasını, faturalarını nasıl ödeyecek?”