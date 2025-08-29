Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşıyor: Veliler okul alışverişinde hangi ürünlere yöneliyor?

Yeni eğitim-öğretim yılı yaklaşırken velilerin alışveriş alışkanlıklarını ortaya koyan “Geri Dönüş Alışveriş Dinamiklerini Anlama Araştırması” yayımlandı. Araştırma, ailelerin bütçe tercihleri, çocukların alışverişe etkisi ve indirim beklentilerini gözler önüne seriyor.

VELİLER NE KADAR BÜTÇE AYIRIYOR?

Araştırmaya göre veliler, okul alışverişi için ortalama 9 bin 800 TL ayırıyor. Velilerin yüzde 83’ü alışveriş listesi hazırlarken, yüzde 64’ü bu listeleri başkalarıyla paylaşıyor. Annelerin yüzde 72’si, babaların ise yüzde 58’i alışverişi tek başına yürütüyor.

ÇOCUKLARIN KARARI ALIŞVERİŞİ BELİRLİYOR

Çocukların en fazla söz sahibi olduğu ürünler ayakkabı, kırtasiye ve çanta olarak öne çıkıyor. Öğrenciler için bilgisayar ve tablet, ihtiyaç listesinde öncelikli sırada yer alıyor.

İNDİRİM BEKLENTİSİ EN ÇOK AYAKKABIDA

Velilerin en yüksek indirim beklentisi ayakkabıda görülüyor. Bunu giyim ve kırtasiye ürünleri izliyor. Araştırmaya göre ailelerin alışveriş tercihlerini bu indirim beklentileri şekillendiriyor.