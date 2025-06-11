Yeni Fed başkanı kim olacak? Öne çıkan 5 isim belli oldu!

ABD Başkanı Donald Trump’ın, görev süresi Mayıs 2026’da sona erecek olan Fed Başkanı Jerome Powell’ın yerine getireceği isim üzerinde hazırlıklara başladığı belirtiliyor.

Trump’a yakın çevrelerde, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in adının giderek daha fazla öne çıktığı dikkat çekiyor. Başkanın ekonomi ve ticaret politikalarını şekillendirmede önemli bir rol üstlenen Bessent’in, Federal Rezerv’in yeni başkanı olabileceği konuşuluyor.

O İSİM 'ÇOK YAKINDA' AÇIKLANACAK

Geçen cuma günü yaptığı açıklamada Trump, Powell’ın yerine geçecek ismi “çok yakında” açıklayacağını duyurdu. Sürece dair bilgi sahibi kaynaklara göre, adaylar arasında Bessent’in yanı sıra Trump yönetimiyle geçmişte de temas halinde olan eski Fed yetkilisi Kevin Warsh da yer alıyor. Warsh, Kasım ayında Hazine Bakanlığı için Trump’la görüşmüştü. Henüz resmi bir adayla mülakat sürecinin başlamadığı belirtiliyor.

Trump, sosyal medya üzerinden Fed Başkanı Powell için “hiçbir fikri olmayan bir aptal” ifadesini kullanmıştı. Enerji ve petrol fiyatlarındaki düşüşe ve ABD’ye giren tarife gelirine işaret ederek faizlerin acilen indirilmesi gerektiğini savunmuştu.

17 Nisan’daki paylaşımında ise Trump, Powell’ı “çok geç ve yanlış davranan” bir başkan olarak eleştirmiş; Avrupa Merkez Bankası’nın faizleri birkaç kez düşürmesine karşın Fed’in beklediğini ve Powell’ın görevden alınmasının gecikmeden yapılması gerektiğini belirtmişti.

POWELL SORULARI YANITLAMIŞTI

2024 seçimleri sonrası Trump’a yönelik soruları yanıtlayan Powell, “Trump isterse görevden ayrılır mısınız?” sorusuna “Hayır” cevabını vermişti. Ayrıca “Yasal olarak ayrılmanız gerekmiyor mu?” sorusuna “Hayır”, “Başkanın sizi görevden alma yetkisi var mı?” sorusuna ise “Yasaya göre yok” yanıtını vermişti.

BESSENT KİŞİSEL GÖRÜŞ BELİRTMEDİ

Scott Bessent, adaylığına dair yorum talebine, “Washington’daki en iyi işe sahibim” yanıtını verdi. Fed başkanlığı gibi kritik bir pozisyon için nihai kararın Trump’a ait olduğunu belirtti ve süreç hakkında kişisel görüş bildirmekten kaçındı. Beyaz Saray ise konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

Genellikle Hazine Bakanı, Fed başkanının seçilme sürecinde etkili olur ve aday belirlemede önemli rol oynar. Ancak Trump’ın sürece yaklaşımı belirsizliğini korurken, Bessent’in bu rolü üstlenip üstlenmeyeceği kesinleşmiş değil.

WARSH DA GÜÇLÜ BİR ALTERNATİF

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başkanı Tim Adams, küresel finans dünyasında Bessent’e yönelik yüksek güvene dikkat çekerek onu açık bir aday olarak tanımladı. Adams, Kevin Warsh’ın da güçlü bir alternatif olduğunu ifade etti. Trump ise Warsh hakkında “Ona çok değer veriliyor” diyerek olumlu görüş belirtti.

Bessent, Trump yönetiminin Çin ile ticaret müzakerelerinde ön saflarda yer aldı. ABD-Çin anlaşması, başkanın küresel ticaret yapısını yeniden şekillendirme hedefinin en önemli adımlarından biri olarak görülüyor.

BESSENT PİYASALARIN 'GÜVENİLİR ELİ'

Trump’ın baş stratejistlerinden Steve Bannon, Bessent’in ilk altı ayda Trump’ın ekonomi gündemini uygulama konusunda başarılı olduğunu belirterek, onu yalnızca kabinenin değil, küresel sermaye piyasalarının da “güvenilir eli” olarak tanımladı.

Trump, 2017’de Powell’ı Fed başkanı olarak atamıştı ancak daha sonra Powell’ı özellikle faiz oranlarını düşürme konusunda yetersiz bulduğunu açıkça ifade etti. Geçtiğimiz ay Beyaz Saray’da yapılan bir toplantıda Powell’a faiz indirmesi gerektiğini söyledi. Fed yetkilileri ise ekonomik belirsizlik nedeniyle politika konusunda temkinli hareket ederek 2025 boyunca faizleri sabit tuttu. Fed, uygulanan tarifelerin ekonomik büyüme üzerinde baskı oluşturacağını ve enflasyonu artıracağını öngörüyor.

YENİ FED BAŞKANI KİM OLACAK?

Yeni Fed başkanı, yalnızca iç ekonomik kararlarda değil, aynı zamanda kurumun bağımsızlığını uluslararası kamuoyuna da kanıtlamakla yükümlü olacak. Trump’ın geçmişte faiz kararlarına doğrudan müdahil olma isteği, piyasaların yeni başkanın bağımsız hareket edip edemeyeceğine dair kaygılarını artırıyor.

IIF Başkanı Adams, Bessent ve Warsh’ın Fed’in faiz politikasındaki bağımsızlığını koruyacaklarına dair finans çevrelerinde güvenceye sahip olduğunu belirtti. Ancak Trump’a yakın iktisatçılardan Arthur Laffer, Bessent’in “harika biri” olduğunu ancak para politikasının uzmanlık alanı olmadığını vurguladı. Laffer, Warsh’ın “mükemmel bir aday” olduğunu Trump’a ilettiğini söyledi.

HANGİ İSİMLER ÖNE ÇIKIYOR?

Geçmişte Fed başkanlığı için adı geçen diğer isimler arasında Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, Fed Guvernörü Christopher Waller ve eski Dünya Bankası Başkanı David Malpass da bulunuyor.

Trump’ın önümüzdeki haftalarda Powell’ın halefi için vereceği karar, yalnızca ABD iç siyaseti değil, küresel finans çevreleri tarafından da yakından takip ediliyor.



