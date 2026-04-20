Yeni Şafak'tan 'Şimşek'in programı çöktü' salvosu: Erdoğan'a tek kelime yok

İktidara yakın Albayrak Medya Grubu'na bağlı Yeni Şafak gazetesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ekonomi politikalarını ve enflasyonla mücadele programını eleştiren bir değerlendirme yayımladı. Gazetede yer alan analizde açıklanan hedefler ile gerçekleşen veriler arasında ciddi farklar oluştuğu öne sürüldü.

ENFLASYON HEDEFLERİ İLE GERÇEKLEŞMELER ARASINDA FARK

“Şimşek'in enflasyonla mücadele programı çöktü” başlığıyla yayımlanan değerlendirmede, Haziran 2023’te duyurulan Orta Vadeli Program kapsamında belirlenen enflasyon hedeflerinin gerçekleşmelerle örtüşmediği belirtildi. 2026 yılı için yüzde 8,5 olarak açıklanan enflasyon hedefinin, en iyimser tahminlere göre yüzde 29 seviyesinde gerçekleşeceği ifade edildi.

FAİZ ARTIŞLARI VE EKONOMİYE ETKİLERİ

Gazetede yer alan değerlendirmede, söz konusu hedeflere ulaşmak amacıyla politika faizinin yüzde 8,5’ten yüzde 50’ye yükseltildiği hatırlatıldı. Yüksek faiz ortamının üretim, yatırım ve ihracat üzerinde baskı oluşturduğu, buna rağmen enflasyonun istenen seviyelere indirilemediği öne sürüldü.

TÜFE’nin 2023’te yüzde 64,77, 2024 sonunda yüzde 44,38 ve 2025’te yüzde 30,89 olarak gerçekleştiği bilgisine yer verilen yazıda, 2026 yılı için beklentinin yüzde 25-30 bandında olduğu aktarıldı.

REEL SEKTÖR VE ÜRETİM ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Değerlendirmede, yüksek faiz politikalarının reel sektör üzerinde olumsuz etkiler yarattığı iddia edildi. Çok sayıda firmanın konkordato ilan ettiği, bazı fabrikaların kapandığı veya zararına üretim yaptığı belirtildi. İmalat sektöründe kârlılığın düşmesiyle birlikte yatırım kaynaklarının faize yöneldiği görüşü dile getirildi.

CARİ AÇIK VE KUR GELİŞMELERİ

Haberde, Türkiye’nin cari açık verilerine de değinildi. 2023’te 45,4 milyar dolar olan cari açığın 2024’te 10 milyar dolara gerilediği, ancak 2025’te 25,2 milyar dolara yükseldiği ifade edildi. 2026’nın ilk üç ayında ise cari açığın 20 milyar dolar olduğu ve bunun ilk çeyrekler bazında en yüksek seviyelerden biri olduğu öne sürüldü.

Döviz kurlarına ilişkin olarak ise, son üç yılda Türk Lirası'nın değer kaybettiği, doların 20 TL’den 45 TL’ye, Euro'nun ise 21,5 TL’den 52,75 TL’ye yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

VERGİ POLİTİKALARI ELEŞTİRİLDİ

Yeni Şafak’taki değerlendirmede ayrıca, döviz kazançlarına yönelik vergi uygulamalarına ilişkin eleştiriler de yer aldı. Şirketlerin döviz kazançlarından yüzde 25 oranında vergi alındığı, ancak bireysel yatırımcılardan vergi alınmadığı ifade edilerek bu durumun kur artışlarında etkili olduğu savunuldu.

PROGRAMA YÖNELİK GENEL DEĞERLENDİRME

Gazetede yayımlanan analizde, uygulanan ekonomi programının sürdükçe hedeflerle gerçekleşmeler arasındaki farkın açıldığı ileri sürüldü. Faiz ve enflasyonun üretici, esnaf ve yurttaş üzerindeki yükü artırdığı belirtilerek mevcut politikalara yönelik eleştiriler sıralandı. Yayımlanan analizde Mehmet Şimşek ve uyguladığı ekonomi politikaları sert bir dille eleştirilirken AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik herhangi bir eleştiri yapılmaması dikkat çekti.