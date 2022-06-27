Yeni TL kredi koşulunu şirketler nasıl karşıladı?

27 Haziran 2022 Pazartesi, 11:04

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu finansal istikrarı güçlendirici önlemlere Döviz nakit varlığı yüksek firmalara lira cinsi kredileri yasaklayarak devam ederken şirketlerden de konuya ilişkin değerlendirmeler gelmeye başladı.

Bllomberg HT'nin derlediği habere göre, işte BDDK kararı sonrası şirketlerin yorumları...

KARSAN

Bizim operasyonlarımıza engel bir durum yok şu anda. Üç madde aynı anda bizim için geçerli değil. Özellikle aktif büyüklüğün yüzde 10 kısmı birçok şirketi dışaıda bırakabilir.

Bu durumda olsaydık aşağıdaki şekilde ilerlerleyecektik

1- Önden tedarikçi avans ödemesi ve tedarikçilerden ekstra indirim alma ve maliyet düşürme

2- Kur korumalı mevduat - kısa vade için

3- Eurobond - orta ve uzun vade

İTTİFAK HOLDİNG

Şirketimizin en güncel finansal tablolarında mevcut banka mevduatlarının tamamı TL cinsinden olduğu için, BDDK' nın 24.06.2022 tarihli, yabancı para nakdi varlıklarının TL karşılığı 15 Milyon TL'yi aşan şirketlere dönük TL cinsinden kredi kullanımını kısıtlayıcı kararının, Şirketimizin faaliyetleri ve finansal tabloları üzerinde herhangi bir etkisi olmayacağı öngörülmektedir.

UŞAK SERAMİK

BDDK' nın 24.06.2022 tarih ve 10250 sayılı kararının şirketimizin TL kredi kullanımlarını, nakit akışını ve üretim faaliyetleri üzerinde etkisi olmayacağı öngörülmektedir.

SELVA GIDA

Şirketimizin en güncel finansal tablolarında yer alan yabancı para nakdi varlıklarının Türk Lirası karşılığı 15 Milyon TL 'nin üzerinde olmakla birlikte yabancı para nakdi varlıklarımız aktif toplamının veya son 1 yıllık net satış hasılatımızın büyük olanının yüzde 10'unu aşmadığı için ve Şirketimizin 2023 yılındaki nakit akışında ve finansal planlamalarında TL kredi kullanımı ile kaynak girişine yer verilmediği için; BDDK'nın 24.06.2022 tarihli TL kredi kullanımını kısıtlayıcı kararının Şirketimizin faaliyetleri ve finansal tabloları üzerinde herhangi bir etkisi olmayacağı öngörülmektedir.

İMAŞ MAKİNA

Şirketimizin en güncel finansal tablolarında yer alan yabancı para nakdi varlıklarının Türk Lirası karşılığı 15 Milyon TL 'nin üzerinde olmakla birlikte yabancı para nakdi varlıklarımız aktif toplamının veya son 1 yıllık net satış hasılatımızın büyük olanının yüzde 10'unu aşmadığı için ve Şirketimizin 2023 yılındaki nakit akışında ve finansal planlamalarında TL kredi kullanımı ile kaynak girişine yer verilmediği için; BDDK'nın 24.06.2022 tarihli TL kredi kullanımını kısıtlayıcı kararının Şirketimizin faaliyetleri ve finansal tabloları üzerinde herhangi bir etkisi olmayacağı öngörülmektedir.

BİM

Bu tür müdahalelerin, döviz piyasası başta olmak üzere çoğu piyasalarda istikrar yerine kısa vadeli dalgalanmalara neden olması muhtemeldir. Bu durum şirketlerin ve yatırımcıların güvenini zedelemekte, her türlü yatırım planları için öngörülebilirliği azaltmaktadır. Makro bakış açısı gerektiren sorunlar, mikro yöntemlerle çözülemez. Mikro yöntemler sadece tutarlılık adına ana stratejinin tamamlayıcısı olabilir. Piyasaların beklentisi öngörülebilirlik ve güvendir.

Şirket özelimizde YP nakdi varlıkları, düzenlemede yer alan kriterlerden biri olan “son 1 yıllık net satış hasılatının yüzde 10’u” seviyesinin oldukça altındadır. Bu nedenle düzenlemenin getirdiği sınırlamalar şirketimizi doğrudan etkilememektedir. Ayrıca, bugüne kadar genel olarak kredi kullanmayan bir şirket olarak faaliyetlerimizi sürdürdük; bu durumun devamı muhtemeldir.

AYEN ENERJİ

İleriye dönük döviz yükümlülükleriniz için elinizde döviz bulundurmak zorundasınız. Özellikle enerji şirketlerinde varlık kadar yükümlülük de çok var. Böyle bir dönemde TL krediye erişimimiz kısıtlanmamalı. Yanlış bir uygulama, sektörü zora sokar. Yönetmeliğin değişmesi gerekli.