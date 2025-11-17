Yeni yasa Meclis gündeminde: Site aidatlarında büyük değişiklik!

Konutlardan işyerlerine, rezidanslardan sanayi sitelerine kadar milyonları ilgilendiren Tesis Yönetim Yasası Meclis gündemine geldi. Tasarı, özellikle son yıllarda en yoğun şikâyet başlıklarından biri haline gelen fahiş aidat artışlarına güçlü bir sınırlama getiriyor.

Düzenleme yalnızca konutları değil, yüzbinlerce ofis, fabrika ve sanayi sitesini de kapsıyor. Türkiye genelinde yaklaşık 20 milyon kişi bir tesis yönetim şirketi aracılığıyla hizmet alarak yaşamını sürdürüyor. Bu nedenle yeni yasa, günlük hayata doğrudan etki eden en kritik adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

ENFLASYON ÜSTÜ ARTI ŞA KESİN YASAK

Tasarıyla birlikte site yönetimleri artık keyfi aidat artışı yapamayacak. Mali yıl geçişlerinde genel kurul kararı olmadan ve gerekli oy çokluğu sağlanmadan TÜFE oranını aşan hiçbir artış uygulanamayacak. Site sakinlerinin talep ettiği ek hizmetler için ise maliyetin yine maliklerin çoğunluğu tarafından onaylanması zorunlu olacak. “Malik çoğunluğu olmadan artış yapılmayacak” hükmü, taslağın en temel güvence maddelerinden biri olarak öne çıkıyor.

“BU D ÜZENLEME S İYASET ÜSTÜ B İR İHTİYA ÇTIR”

Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Başkanı Suat Sandalcı, ocak–şubat döneminde yoğunlaşacak genel kurul trafiğine dikkat çekerek şu uyarıda bulunuyor:

Yasa gecikirse milyonlarca vatandaş işini bilmeyen yöneticilerin eline kalacak. Denetimsiz aidat projeleri devreye girecek. Bu sadece bugünün değil, geleceğin de sorunu.

Sandalcı yaptığı açıklamada şu değerlendirmeyi yaptı:

Son üç ay, sitelerde en yoğun genel kurul dönemi. Yasa onaylanmazsa hem sektör hem vatandaş büyük mağduriyet yaşar. Bakanlığımıza ve derneğimize binlerce şikâyet geliyor. Bu düzenleme siyaset üstü bir ihtiyaçtır.

Yeni yasanın 2026 itibarıyla tüm Türkiye’de yürürlüğe girmesi bekleniyor. Ayrıca Tesis Yönetim Daire Başkanlığı ile Tesis Yöneticileri Birliği’nin kurulması da gündemde.

ŞEFFAFLIK TAMAMEN ZORUNLU OLUYOR

Düzenlemeye göre tüm site bütçeleri, gelir–gider dökümleri, işletme projeleri ve faturalar, bakanlığın oluşturacağı yerli ve milli dijital yazılım üzerinden anlık olarak izlenebilecek. Böylece site yönetimlerinin hiçbir harcama kalemini saklamasının önüne geçilecek. Sisteme ek olarak yılda en az bir kez zorunlu fiziksel denetim yapılacak; şikâyet durumunda ek kontroller devreye girecek.

YÖNET İMLERİN Y ÜZDE 80’ İ DEĞİŞEBİLİR

Yeni standartlara uyum sağlayamayan mevcut yönetimlerin büyük bölümünün değişmesi öngörülüyor. Uzmanlara göre Türkiye’de görev yapan site yönetimlerinin yaklaşık yüzde 80’inin ya tamamen yenilenmesi ya da mevzuata göre yeniden yapılandırılması gerekecek.

Y ÖNET İCİ OLMAK İ Ç İN YENİ KRİTERLER

Yasa ile birlikte site yöneticiliği ciddi bir mesleki standarda bağlanacak. Buna göre:

Yönetici ve çal ışanlarda adli sicil şartı aranacak (taciz, şiddet, dolandırıcılık gibi su çlarda hiçbir kay ıt bulunmayacak).

Tesis Y öneticili ği Lisansı zorunlu hale gelecek.

A’dan E’ye kadar sınıflandırılan lisans sistemi uygulanacak.

Şirketler i çin teminat mektubu şartı getirilecek.

Yeterlilik sınavları yapılacak.

Denetimlerde usulsüzlük tespit edilen firmaların belgeleri önce askıya alınacak, ardından tamamen iptal edilecek. Böylece “Site yönetimi kaçtı, başka siteyi yönetmeye başladı” dönemi sona erecek.