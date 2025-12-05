Yeni yılda bu ürünler otomatik zamlanacak: Akaryakıt, sigara, alkollü içecekler...

Kasım verisinin açıklanmasıyla Temmuz–Kasım dönemindeki toplam ÜFE artışı yüzde 9,53’e ulaştı. Aralık ayı oranının da eklenmesiyle ÜFE’nin yaklaşık yüzde 10,63 seviyesinde gerçekleşmesi hâlinde, 1 Ocak itibarıyla ÖTV maktu tutarları bu oranda otomatik artışa girecek.

Bu durum, emekli ve memur maaşlarında bir değişiklik yaratmasa da akaryakıttan tütün ürünlerine, alkollü içeceklerden LPG’ye kadar geniş bir alanda yeni zamlar anlamına geliyor.

OTOMATİK ZAM MEKANİZMASI

Vergi Uzmanı Mahmut Aydoğmuş, yeniden değerleme oranından (YDO) bağımsız işleyen bu düzenleme nedeniyle Özel Tüketim Vergisi Kanunu’ndaki maktu ÖTV tutarlarının ÜFE kadar artırılacağını belirtiyor. Buna göre yılbaşından itibaren aşağıdaki kalemlerde fiyatlar doğrudan değişecek:

Motorin, benzin, LPG

Doğalgaz ve sanayi tipi petrol türevleri

Tütün mamulleri

Alkollü içecekler

ÜFE’nin yüzde 10,63 olması hâlinde uygulanması öngörülen yeni maktu ÖTV tutarları şöyle hesaplanıyor:

Motorin: 12,9973 TL → 14,3789 TL

12,9973 TL → 14,3789 TL 95 oktan benzin: 13,8642 TL → 15,3380 TL

13,8642 TL → 15,3380 TL LPG: 10,6433 TL → 11,7745 TL

Bu tutarlar üzerine yüzde 20 KDV eklendiğinde minimum yansıma şöyle olacak:

Motorin: +1,66 TL

+1,66 TL Benzin: +1,77 TL

+1,77 TL LPG: +1,36 TL

Bu hesaplamalar yalnızca vergi kaynaklı artışları kapsıyor; dağıtım, rafineri ve kur gibi etkenler bu rakamlara dahil değil.

SİGARADA BEKLENEN ARTIŞ

Sigarada yüzde 45 nispi ÖTV’nin yanında maktu ÖTV uygulanıyor. 24 Ekim 2025’te 12,1495 TL olan maktu tutar, daha sonra 16 TL’ye yükseltilmişti. Yeni ÜFE oranıyla maktu tutarın:

16,00 TL → 17,70 TL

seviyesine çıkması bekleniyor. Bu artış KDV dahil en az 2,04 TL maliyet yaratırken, bunun paket fiyatlarına yaklaşık 5 TL zam olarak yansıması öngörülüyor.

ALKOLLÜ İÇECEKLERDE ÇİFTE ARTIŞ

Alkollü içeceklerde uygulanan maktu ÖTV, yılbaşında hem vergi artışı hem de KDV etkisiyle birlikte en az yüzde 12,76’lık fiyat artışı ortaya çıkaracak.

YILBAŞI ZAMLARI NETLEŞİYOR

Kasım ayında TÜFE ve ÜFE tarafında sakin görünen oranlar, yıl başında tüketicinin karşısına otomatik vergi artışları olarak çıkacak. Akaryakıt, sigara ve alkollü içecekler başta olmak üzere pek çok ürün grubunda fiyatların yeniden yukarı yönlü hareket edeceği şimdiden belirginleşiyor.