Yeniden değerleme oranı açıklandı: Pasaport, ehliyet ve IMEI kayıt ücretleri ne kadar oldu?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğe göre, Vergi Usul Kanunu uyarınca yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumu’nun yurt içi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olarak belirlendi.
2025 yılı Ekim ayı enflasyonu sonrası, 2026 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak kesinleşti. Bu artış, pasaport, ehliyet, IMEI kayıt, yurtdışı çıkış harcı ve motorlu taşıtlar vergisi (MTV) gibi birçok kalemi doğrudan etkiliyor.
YENİ FİYATLARLA MİLYONLARCA YURTTAŞ ETKİLENECEK
TÜİK’in açıkladığı ekim enflasyonu sonrası, 2026’da uygulanacak yeniden değerleme oranı netleşti. Vergi, harç ve cezalarda uygulanacak bu oranla birlikte, pasaport almak, ehliyet çıkarmak, yurt dışından telefon kaydı yapmak ve araç sahipliği daha maliyetli hale gelecek.
Özellikle pasaport ve ehliyet harçları ile IMEI kayıt ücretleri, son yılların en yüksek seviyesine ulaştı. Yurt dışı çıkış harcı da yeniden değerleme oranına göre artış göstererek yurttaşların ödeyeceği tutarı yükseltti.
ZAMLI TARİFELER BELLİ OLDU
2026 yılı itibarıyla milyonlarca yurttaşı ilgilendiren zamlar, aşağıdaki tabloda özetlendi:
|ÖDEME KALEMİ
|ESKİ FİYAT
|YENİ FİYAT (2026)
|Yurtdışı çıkış harcı
|1.000 TL
|1.255 TL
|B sınıfı ehliyet harcı
|5.678 TL
|7.122 TL
|A sınıfı ehliyet harcı
|1.883 TL
|2.360 TL
|Pasaport 6 aya kadar
|2.356 TL
|2.956 TL
|Pasaport 1 yıl
|3.422 TL
|4.296 TL
|Pasaport 2 yıl
|5.624 TL
|7.065 TL
|Pasaport 3 yıl
|8.028 TL
|10.065 TL
|Pasaport 3 yıldan fazla
|11.278 TL
|14.146 TL
|IMEI kayıt ücreti
|45.617 TL
|57.241 TL
|1300 cc ve altı araç MTV
|4.834 TL
|6.066 TL
|1301–1600 cc araç MTV
|8.421 TL
|10.567 TL
|Araç muayene ücreti
|2.621 TL
|3.289 TL