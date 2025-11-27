Cumhuriyet Gazetesi Logo
27.11.2025 09:57:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Yeniden değerleme oranı açıklandı: Pasaport, ehliyet ve IMEI kayıt ücretleri ne kadar oldu?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen 2026 yılı yeniden değerleme oranı kesinleşti. Bu yüksek oran, pasaport, ehliyet, IMEI kayıt ücreti ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) gibi milyonlarca kaleme doğrudan yansıyacak. Yeni zamlı tarifelerle birlikte yurttaşların ödeyeceği tutarlar önemli ölçüde yükselecek. Peki 2026’da vergi ve harçlara ne kadar zam geldi? Yeniden değerleme oranı kaç oldu ve hangi kalemler etkilendi? Pasaport, ehliyet, IMEI kayıt ve yurtdışı çıkış harcı yeni yılda ne kadar olacak? İşte tüm ayrıntılar...

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğe göre, Vergi Usul Kanunu uyarınca yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumu’nun yurt içi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olarak belirlendi.

2025 yılı Ekim ayı enflasyonu sonrası, 2026 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak kesinleşti. Bu artış, pasaport, ehliyet, IMEI kayıt, yurtdışı çıkış harcı ve motorlu taşıtlar vergisi (MTV) gibi birçok kalemi doğrudan etkiliyor.

YENİ FİYATLARLA MİLYONLARCA YURTTAŞ ETKİLENECEK

TÜİK’in açıkladığı ekim enflasyonu sonrası, 2026’da uygulanacak yeniden değerleme oranı netleşti. Vergi, harç ve cezalarda uygulanacak bu oranla birlikte, pasaport almak, ehliyet çıkarmak, yurt dışından telefon kaydı yapmak ve araç sahipliği daha maliyetli hale gelecek.

Özellikle pasaport ve ehliyet harçları ile IMEI kayıt ücretleri, son yılların en yüksek seviyesine ulaştı. Yurt dışı çıkış harcı da yeniden değerleme oranına göre artış göstererek yurttaşların ödeyeceği tutarı yükseltti.

ZAMLI TARİFELER BELLİ OLDU

2026 yılı itibarıyla milyonlarca yurttaşı ilgilendiren zamlar, aşağıdaki tabloda özetlendi:

ÖDEME KALEMİ ESKİ FİYAT YENİ FİYAT (2026)
Yurtdışı çıkış harcı 1.000 TL 1.255 TL
B sınıfı ehliyet harcı 5.678 TL 7.122 TL
A sınıfı ehliyet harcı 1.883 TL 2.360 TL
Pasaport 6 aya kadar 2.356 TL 2.956 TL
Pasaport 1 yıl 3.422 TL 4.296 TL
Pasaport 2 yıl 5.624 TL 7.065 TL
Pasaport 3 yıl 8.028 TL 10.065 TL
Pasaport 3 yıldan fazla 11.278 TL 14.146 TL
IMEI kayıt ücreti 45.617 TL 57.241 TL
1300 cc ve altı araç MTV 4.834 TL 6.066 TL
1301–1600 cc araç MTV 8.421 TL 10.567 TL
Araç muayene ücreti 2.621 TL 3.289 TL
