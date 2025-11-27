Yeniden değerleme oranı açıklandı: Pasaport, ehliyet ve IMEI kayıt ücretleri ne kadar oldu?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğe göre, Vergi Usul Kanunu uyarınca yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumu’nun yurt içi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olarak belirlendi.

2025 yılı Ekim ayı enflasyonu sonrası, 2026 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak kesinleşti. Bu artış, pasaport, ehliyet, IMEI kayıt, yurtdışı çıkış harcı ve motorlu taşıtlar vergisi (MTV) gibi birçok kalemi doğrudan etkiliyor.

YENİ FİYATLARLA MİLYONLARCA YURTTAŞ ETKİLENECEK

TÜİK’in açıkladığı ekim enflasyonu sonrası, 2026’da uygulanacak yeniden değerleme oranı netleşti. Vergi, harç ve cezalarda uygulanacak bu oranla birlikte, pasaport almak, ehliyet çıkarmak, yurt dışından telefon kaydı yapmak ve araç sahipliği daha maliyetli hale gelecek.

Özellikle pasaport ve ehliyet harçları ile IMEI kayıt ücretleri, son yılların en yüksek seviyesine ulaştı. Yurt dışı çıkış harcı da yeniden değerleme oranına göre artış göstererek yurttaşların ödeyeceği tutarı yükseltti.

ZAMLI TARİFELER BELLİ OLDU

2026 yılı itibarıyla milyonlarca yurttaşı ilgilendiren zamlar, aşağıdaki tabloda özetlendi: