Yeniden değerleme oranı resmileşti: 2026 yemek kartı ücreti belli oldu!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılı Yeniden Değerleme Oranını yüzde 25,49 olarak açıkladı. Geçen yıl bu oran 43,93 olarak duyurulmuştu.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğde, "Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmi Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

Buna göre 2025 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak kaydedildi.

2026 yılında çalışanların yakından takip ettiği yemek kartı ücretleri de belli oldu. 2025 yılında günlük 240 TL olan yemek kartı ücreti, yeniden değerleme oranı doğrultusunda 2026 yılında 301,2 TL olacak.