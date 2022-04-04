Yetenek Kuşağı başvuruları başladı

04 Nisan 2022 Pazartesi, 18:01

Softtech’in, yeni mezun genç yetenekleri keşfetmek ve teknoloji dünyasına kazandırmak amacıyla her yıl hayata geçirdiği Yetenek Kuşağı programı için başvurular başladı. Programa 6 Haziran tarihine kadar, tüm mühendislik fakültelerinden mezun olan ya da son sınıfta olup devam zorunluluğu olmayan kişiler başvurabilecek.

Bu yıl programa 5 bin adayın başvuru yapması hedefleniyor. Yetenek Kuşağı programına geçen yıl 4 bin 493 başvuru olmuş, 74 mühendis Softtech’te tam zamanlı olarak istihdam edilmişti.

“Gelecek Sensin” sloganıyla duyurulan programda, mühendislere “Geleceğe öncülük etmek istiyorsan seni aramıza bekliyoruz” çağrısı yapıldı. Yetenek Kuşağı programına katılmak isteyen adaylar, Softtech’in web sitesindeki (softtech.com.tr) kariyer kategorisinde yer alan Yetenek Kuşağı sayfasından başvurularını yapabilecek.

Adayların başvuru sürecinde öncelikle öğrenme çevikliği ve teknik test yapılacak. Grup mülakatı ve teknik ekiple tanışma aşamalarını başarıyla tamamlayan adaylar İngilizce testine tabi tutulacak ve teklif süreci başlayacak. Tüm süreçleri başarı ile tamamlayan adaylar işe başladıktan sonra; sürece özel tasarlanan oryantasyonlara, kişiye özel eğitimlere, mentorlük ve kurum içi girişimcilik deneyimi yaşayabilecekleri programlara dahil olacak.