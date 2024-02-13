Yetki verildi bedelini hepimiz ödedik: İşte 'İllüzyon ekonomisi'

Yayınlanma: 13.02.2024 - 14:12

Güncelleme: 13.02.2024 - 14:12

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilen 2018 yılıyla bu yıl arasında yaşanan fiyat artışlarını ve endekslerde ülkenin geldiği durumu paylaştı.

YETKİ VERİLDİ BEDELİNİ 85 MİLYON ÖDEDİ

CHP’li Bülbül, "Öve öve bitiremediler, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçtiğimizde ülke uçacak, herkes bizi kıskanacak dediler. Hatta, Tek adam kürsüye çıkarak “Bu kardeşinize verin yetkiyi dolarla, faizle nasıl uğraşılır göreceksiniz” diyerek şov yapmıştı.

Yetki verildi, bedelini ise 85 milyon yurttaşımız kısıtlanan özgürlüğüyle, yaşadığı hak ihlalleriyle, işsizliğiyle, alım gücünde yaşadığı düşüşle ödedi” ifadelerini kullandı.

AKP’NİN VATANDAŞA VERECEĞİ, ANLATACAĞI BİR ŞEY KALMADI

Yalan vaatler, sahte açıklamalar, montajlanmış görüntülerle halkın kandırıldığını söyleyen CHP’li Süleyman Bülbül şunları söyledi:

"Yetkinin etkilerine verilerle baktığımızda şu tablo çıkıyor ortaya;

Yeni sisteme geçtiğimiz 2018 yılında 72,8 milyar TL olan merkezi yönetim bütçe açığı, 2023 yılında 1,3 trilyon olarak gerçekleşti.

2018’de 4 lira 75 kuruş olan Dolar 30 lira 70 kuruş oldu.

2018’de 5 lira 50 kuruş olan Euro bugün 33 lira 11 kuruş oldu.

2018’de 194 lira olan gram altın 1995 lira oldu.

2018’de 6 lira 31 kuruş olan Benzin 40 lira 21 kuruş

2018’de 5 lira 73 kuruş olan Motorin 45 lira 12 kuruş oldu.

2018’de 3 lira 47 kuruş olan Otogaz 20 lira 82 kuruş oldu.

Yani, dolar yüzde 546, euro yüzde 502, gram altın yüzde 928 oranında arttı.

Benzin yüzde 537, motorin yüzde 687, otogaz yüzde 500 artış gösterdi.

2023 yılı Yolsuzluk Algı Endeksi’nde Türkiye, 180 ülke arasında 34 puanla 115 sırada yer aldı.

Türkiye, Hukukun Üstünlüğü Endeksi’nde 142 ülke arasında 117 sırada yer aldı. Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde 180 ülke arasında 165 sırada yer alıyor.

Yalan vaatlerle, göstermelik hamlelerle, sahte açıklamalar, montajlanmış görüntülerle her seçim öncesi halk kandırıldı.

Yaklaşan 31 Mart yerel seçimlerinde AKP iktidarının artık vatandaşa vereceği, anlatacağı hiçbir şey kalmadı."