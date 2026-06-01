Yıl başındaki zamlar ilk beş ayda eridi: En düşük emekli aylığı 16 günlük beslenmeye yetmiyor

Batı Asya’daki savaşın etkileri, yüksek ithalat bağımlılığı ve artan üretim maliyetleriyle birlikte yurttaşların yaşam giderlerini artırmaya devam ediyor. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’na bağlı KAMU-AR’ın araştırmasına göre mayıs ayında açlık sınırı 37 bin 655 TL’ye, yoksulluk sınırı ise 113 bin 845 TL’ye çıktı.

Artan akaryakıt maliyetleri, üretimde yaşanan gerileme ve ekonomik programların etkisiyle temel ihtiyaç harcamaları yükselirken, asgari ücret ve emekli aylıkları açlık sınırının gerisinde kaldı.

4 KİŞİLİK AİLENİN GIDA HARCAMASI ARTTI

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın mayıs ayı araştırmasına göre, 4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması bir ayda 1.342 TL artış gösterdi.

Araştırmada, açlık sınırının mayısta 37 bin 655 TL’ye, sağlık, barınma, eğitim, iletişim ve ulaşım gibi temel ihtiyaçları kapsayan yoksulluk sınırının ise 113 bin 845 TL’ye yükseldiği belirtildi.

Aynı dönemde yoksulluk sınırındaki aylık artışın 5 bin 25 TL olduğu kaydedildi.

ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRININ ALTINDA KALDI

2026 yılı için belirlenen ücret artışlarının temel ihtiyaçlardaki fiyat yükselişlerinin gerisinde kaldığı ifade edildi.

Araştırmaya göre mayıs ayı itibarıyla açlık sınırı, asgari ücreti 9 bin 850 TL aşarken, 20 bin TL seviyesindeki en düşük emekli aylığını ise yaklaşık ikiye katladı.

Yoksulluk sınırının da asgari ücretin yaklaşık 4 katına, en düşük emekli aylığının ise 5,7 katına yükseldiği belirtildi.

KAMU-AR araştırmasında, “Yaşanan son siyasi kriz ve uygulanan ekonomik program yüzünden açlık ve yoksulluk sınırının önümüzdeki aylarda da hızla artmaya devam edeceği tahmin ediliyor” değerlendirmesine yer verildi.

20 BİN TL’LİK EMEKLİ AYLIĞI 16 GÜNLÜK BESLENMEYE YETMİYOR

Araştırmada, yıl başında yapılan maaş artışlarının ilk aylarda eridiği vurgulandı.

KAMU-AR’ın verilerine göre yüzde 27 zam yapılan asgari ücret, yüzde 18,6 artırılan memur maaşları ve yüzde 12,19 yükseltilen emekli aylıklarının satın alma gücü yılın ilk aylarında geriledi.

Araştırmada, asgari ücretin mayıs ayında 4 kişilik bir ailenin yalnızca 22 günlük beslenme giderini karşılayabildiği belirtildi.

20 bin TL’ye yükseltilen en düşük emekli aylığının ise 16 günlük beslenme harcamasına dahi yetmediği ifade edildi.

Bu yılın ilk yarısında aile ve çocuk yardımı dahil 61 bin 890 TL’ye yükselen en düşük memur maaşının da yoksulluk sınırının yalnızca yüzde 54’ünü karşılayabildiği kaydedildi.