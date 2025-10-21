Yıl sonu enflasyon beklentisi belli oldu: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emeklilerin maaş zammı, her yıl ocak ve temmuz ayında açıklanan 6 aylık enflasyon verileriyle belirleniyor. Eylül itibarıyla 3 aylık enflasyon oranı yüzde 7,5 olarak açıklanırken, Ocak-Eylül 2025 dönemi enflasyonu yüzde 25,43 seviyesine ulaştı. Ekim, kasım ve aralık ayı verilerinin açıklanmasıyla 2026 yılı ocak zammı kesinleşmiş olacak.

ENFLASYON TAHMİNLERİ ZAM BEKLENTİLERİNİ ETKİLİYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre yılın son üç ayına ilişkin enflasyon tahminleri şöyle:

Ekim: Yüzde 2,34

Yüzde 2,34 Kasım: Yüzde 1,55

Yüzde 1,55 Aralık: Yüzde 1,14

Bu tahminler doğrultusunda yıl sonu enflasyonunun yüzde 31,77 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Eğer bu oranlar doğrulanırsa, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yaklaşık yüzde 12,94 oranında zam yapılması öngörülüyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ARTIŞI

2025 yılı itibarıyla en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL seviyesindeydi. Beklenen zam oranının uygulanmasıyla birlikte, 2026 Ocak ayında taban emekli maaşının 19 bin 65 TL’ye kadar yükselmesi bekleniyor. Bu artış, düşük gelirli emekliler için önemli bir iyileşme anlamı taşıyor.

NİHAİ ZAM ORANI ARALIK VERİLERİYLE NETLEŞECEK

2026 yılı emekli maaş zammı, aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kesinlik kazanacak. Sözcü'den alınan habere göre uzmanlar, yıl sonu rakamlarının beklentiler doğrultusunda gerçekleşmesi halinde, emeklilerin maaşlarında çift haneli artışların kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.