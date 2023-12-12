Yılbaşı geliyor... Fiyatını görenler şaşırdı: Tanesi 6 TL!
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşayan emekli Ramazan Bozan, kestane fiyatlarına tepki göstererek, "Yılbaşı geliyor, kestane yemeyecek miyiz? Kestane alıyorduk pişiriyorduk sobanın üstünde, ne güzel yiyorduk ama şimdi alamaz olduk şu anda 1 tek kestane bile 6 lira 25 kuruş. Ne olacağız biz böyle" dedi.
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşayan emekli Ramazan Bozan, daha önce yılbaşlarında kestane alıp çocuklarıyla yiyebildikleri ancak bu yıl artan fiyatlar nedeniyle alamadıklarından yakındı.
"BU KADAR PAHALI OLUR MU?"
Bozan, "Bir tek kestane bile 6 lira 25 kuruş. Ben eskiden 2 kilogram alıyordum ailemle beraber yiyordum. Şimdi çocuklar da kalmadı iki kişiyle kestane alıp yiyemiyoruz, bu neyin nesi? Bu kadar pahalı olur mu? İnsanlar bir kestane dahi alamaz oldu günün şartlarıyla. Yılbaşı geliyor kestane yemeyecek miyiz? Kestane alıyorduk, pişiriyorduk sobanın üstünde, ne güzel yiyorduk ama şimdi alamaz olduk maalesef. 250 lira kilogramı, şu anda 1 kestane 6 lira 25 kuruş. Hiç alamaz olduk, kestane yiyemez olduk. Ne olacağız biz böyle?" diye isyan etti.
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