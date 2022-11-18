Yılın ilk 10 ayında 17 bin 663 şirket kapandı

18 Kasım 2022 Cuma, 10:09

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 2022 Ekim’e ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ekim ayında 1799 şirket daha kapandı ve yılın ilk ayında toplam 17 bin 663 şirket kapanmış oldu.

Ekim 2022'de, kapanan şirket sayısı 2021’in aynı ayına göre yüzde 13,8, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 26,5 artarken, kapanan kooperatif sayısı yüzde 7 azaldı.

2022'nin ilk 10 ayında ise, 2021'in ilk 10 ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 55,9, kapanan kooperatif sayısı yüzde 19,5 ve kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 6,7 arttı.

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 14,1 azalırken, kapanan kooperatif sayısı yüzde 17,7 ve kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 37,6 artış gerçekleşti.

KURULAN ŞİRKET SAYISINDA AZALMA

Öte yandan, ekimde bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 4,5 ve kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 14,9 oranında azaldı.

Ekim 2022'de, Ekim 2021'e göre kurulan şirket sayısı ise yüzde 33,3, kurulan kooperatif sayısı yüzde 48,8 ve kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 6,4 arttı.

2022'nin ilk 10 ayında ise, 2021'in ilk 10 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 24,9, kurulan kooperatif sayısı yüzde 30,5 artarken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 4,1 azaldı.

EN ÇOK KAPANMA TOPTAN VE PERAKENDE TİCARETTE

Ekim 2022'de şirket ve kooperatiflerin 4 bin 338'i ticaret, 1.824'ü imalat ve 1.516'sı inşaat sektöründe kuruldu.

Ekim 2022'de kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 843'ü toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 519'u inşaat, 272'si imalat sektöründe yer aldı.

Ekim ayında kapanan şirket ve kooperatiflerin ise 579'u toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 263'ü imalat, 252'si inşaat sektöründe olduğu belirtildi.

Ekim ayında kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 874'ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 320'si inşaat, 260'ı imalat sektöründe yer aldı.