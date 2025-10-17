Yılın ilk 9 ayında piyasaya sürülen para miktarı belli oldu: O madeni para hiç basılmadı...

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2025 yılının ilk dokuz ayında toplam 509 milyon 219 bin madeni para tedavüle çıktı. Bu paraların toplam piyasa değeri 1 milyar 20 milyon 21 bin 400 lira olarak hesaplandı.

EN ÇOK 1 LİRA CEBE GİRDİ

Verilere göre yılın 9 ayında en fazla 1 lira madeni para basılırken, 5 lira, 50 kuruş, 10 kuruş, 5 kuruş ve 1 kuruş da tedavüle sunuldu. Yıl boyunca 25 kuruşluk madeni para basılmadı.

En fazla madeni para mayıs ayında 77 milyon 520 bin adetle basılırken, en az nisanda 40 milyon 980 bin adet olarak kaydedildi. Toplamda 378 milyon 132 bin adet 1 lira madeni para piyasaya sürüldü.

2024 yılına bakıldığında, 872 milyon 545 bin 107 adet madeni para tedavüle çıkarılmış ve toplam değeri 1 milyar 451 milyon 591 bin 945 lira olmuştu. O yıl 5 lira, 1 lira, 50 kuruş, 10 kuruş, 5 kuruş ve 1 kuruş madeni paralar piyasaya sunulmuştu.

2025’in ilk dokuz ayında tedavüle giren madeni paraların adedi ve TL değeri şöyle gerçekleşti: