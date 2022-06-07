Yılın ilk üç ayında tazminat ödemesi yüzde 91.8 artışla 16.5 milyar lira oldu

07 Haziran 2022 Salı, 04:00

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) yılın ilk üç ayıyla ilgili açıkladığı “Teknik Sonuçlar”, özellikle hayatdışı branşında hem hasar ödemelerinin büyük bir hızla arttığını hem uzun süre sonra teknik zarar oluştuğunu gösterdi. Böylece, primlerdeki önemli artışlara rağmen Türkiye’nin yaşadığı yüksek oranlı enflasyonist ortamın sigorta sektörüne etkili daha da belirginleşti. İşte verilerle ilgili öne çıkan detaylar:

SAĞLIKTA 3 MİLYAR TL

- Yılın ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla hayatdışı branşı genelinde brüt hasar ödemeleri yüzde 91.8 artarak 16.5 milyar lira oldu. Buna paralel olarak geçen yılın ilk üç ayında 2 milyar lira teknik kâr açıklayan branş, bu yıl 423.1 milyon lira zarar etti. Teknik kâr/zarar oranı da yüzde 18.3’ten yüzde -2.8’e döndü.

- Hayatdışı kapsamında en dikkat çekici hasar artış oranı ise kaskoda. Yılın ilk üç ayında bu branşta ödenen hasar yüzde 119.4 artışla 3.9 milyar lira oldu. 655 milyon liralık teknik kâr ise 1.3 milyar lira zarara döndü. Zorunlu trafikte ise hasar yüzde 86.2 artışla 5.8 milyar liraya ulaşırken, teknik zarar 260.5 milyon liradan 2.9 milyar liraya yükseldi. Teknik kâr/zarar oranı da kaskoda yüzde 24.4’ten yüzde -41.3, trafikte yüzde -8.1’den yüzde -85’e döndü.

- Hayatdışı branşında ayrıca hastalık-sağlıkta hasar yüzde 80.7 artarak 3 milyar lira olurken, teknik kâr 682 milyon liradan 148.9 milyon liraya geriledi. Yine yangın ve doğal afette hasar yüzde 144.3 artışla 1.7 milyar lira, teknik kâr 202.4 milyon liradan 407.8 milyon liraya yükseldi.

HAYATTA KÂR SÜRDÜ

Öte yandan hayat branşında ise yılın ilk 3 ayında, geçen yılın ilk üç ayına kıyasla hasar ödemesi yüzde 35.4 artışla 1.5 milyar lira olurken, teknik kâr da yüzde 24.7 artışla 805.7 milyon liraya çıktı.

‘SAĞLIK’TA GERİLEDİ ‘ULAŞTIRMA’DA ARTTI

Sigorta sektörü, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yenilenen ve daralatılan enflasyon (TÜFE) sepetinde değiştirilen adlarıyla üç başlık altında izleniyor.

Bu kapsamda Mayıs 2022’de “ulaştırma sigortası”nda enflasyon önceki aya (aylık) kıyasla yüzde 7.5, Mayıs 2021’e (yıllık) kıyasla yüzde 114.75 arttı. Yine “konut sigortası”nda aylık bazda yüzde 0.93, yıllık bazda yüzde 21.72 yükseldi. Ayrıca “sağlık sigortası”nda aylık bazda yüzde 11.6 düşüş olurken, yıllık bazda 10.63 artış hesaplandı.

‘KOBİ ALACAK SİGORTASI’NIN KAPSAMI GENİŞLEDİ

Özel Riskler Yönetim Merkezi, SEDDK’nin KOBİ’lere yönelik devlet destekli ticari alacak sigortasının kapsamını genişlettiğini duyurdu.

Buna göre sigorta kapsamına girmek için daha önce 125 milyon Lira olan ciro üst sınırı 250 milyon Liraya yüksetildi. Alıcı başına 750 bin Lira olan teminat üst limiti de 1 milyon lira oldu. Ayrıca primler beş taksite kadar vadeli şekilde ödenebilecek. Yine EFT, havale, kredi kartı ve benzeri başka düzenli ödeme yöntemleri üzerinden taksitlendirme ve ödeme kolaylığı da olacak.

SİGORTALI GÜVEN, SAĞLIK VE GELECEK PEŞİNDE

Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik’in “Sigortalı olmak size ne hissettiriyor?” başlıklı güncel araştırmasının sonuçlarına göre, sigorta sahibi olmayı en çok motive eden unsur sorulduğunda katılımcıların yüzde 27’si ‘karşılaşılabilecek risklere karşı maddi güvenceye sahip olmak’ yönünde görüş belirtti. Bunu yüzde 26 ile ‘sağlık güvencesi’, yüzde 23 ile ‘gelecek kaygısı’ düşüncesi izledi.

Yine araştırmanın sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 94’ü de sigortalı olmanın kendilerini güvende hissettirdiğini vurguladı.

"ACENTELERİMİZ GENÇLİK KONSEYİ İLE GELİŞECEK"

Anadolu Sigorta’nın, uzun süredir birlikte çalıştığı köklü acentelerin genç yöneticilerinin bilgi birikimi ve donanımını artırmak amacıyla “Gençlik Konseyi” projesini başlattığı açıklandı. Bu projeyle yeni nesil yöneticilerle çalışan ve işlerini onlara devretmeyi planlayan acenteler arasından çeşitli ölçütlere göre seçilen gençlerin sektör ve şirketle bağlarının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Fatih Gören, “Bugün için 22 kişiden oluşan konseyin dijital dönüşümde katkıda bulunacağına inanıyoruz. Özellikle “Ofisim Cepte”, “Kazandıran Ürünler Paketi”, “Sigortam Cepte” ve “Sağlığım Cepte” gibi uygulamalarımızın güncelleştirilmesindeki görüşleri çok değerli olacak” dedi.

SEKTÖRDEN KISA KISA

- TARSİM, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Mersin Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü ile “Sebzelerde Don Zararı Projesi” başlattığını, bununla 2023’te sebzelerde don teminatınının genişletilmesinin hedeflendiğini duyurdu.

- Bu yıl altıncı kez düzenlenen DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması’nın birincisi Erzurum Atatürk Üniversitesi oldu. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ikinci, Yozgat Üniversitesi ise üçüncü oldu.

- Quick Sigorta’nın sponsorları arasında yer aldığı, İzmir’de düzenlenen Aliağa 2Teker Festivali’nde konuşan Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy, etkinlikte sigortalı olmanın önemi anlattıklarını belirtti.

- Aegon Emeklilik ve Hayat yılın ilk üç ayında hayat branşında yüzde 123 artışla 688 milyon lira prim ürettiği açıklandı. Bu kapsamda şirketin hayattaki pazar payı da yüzde yüzde 8’den yüzde12’ye çıktı.

- Ana Sigorta ile DDTECH’nin yaptığı işbirliğiyle, şirketin kurum içi ve dışı süreçlerini dijital olarak entegre hale getirdiği, böylece sektörde daha hızlı ve sürdürülebilir süreçlere sahip olduğu açıklandı.