Yılın son Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı

Yayınlanma: 28.12.2023 - 11:20

Güncelleme: 28.12.2023 - 11:20

Yılın son Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantıda; uluslararası kalkınma işbirliği faaliyetlerinin etkinleştirilmesi, dünyada ve Türkiye’de tarımsal görünüm ile tarımsal destekler ile ihracatın ithalata bağımlığına yönelik yapılan analiz çalışmasının sunulması gibi başlıca konuların değerlendirileceği belirtiliyor.

2023 yılı genel ekonomik değerlendirmesinin yapılacağı toplantının ardından yazılı açıklama yapılması planlanıyor.