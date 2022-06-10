Yılın söyleşi ödülü Cumhuriyet'e

10 Haziran 2022 Cuma, 10:56

Ekonomi medyası ve iş dünyası, 14. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri töreninde buluştu. Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından düzenlenen Ekonomi Basını Başarı Ödülleri’nde, haberleriyle gündem yaratan medya mensupları belirlendi. 32 kişilik jürinin puanlamalarıyla bu yıl 14 dalda ödül takdim edildi.

Yılın Söyleşi/Röportajı ödülü gazetemizin ekonomi muhabiri Şehriban Kıraç'ın Edip Cansever'in “Hem vardık, hem de yoktuk -biz sahi nereliydik” dizelerinde olduğu gibi “Sahi biz nereliydik?” başlığı ile yaylaların emekçi kadınlarını konu alan röportajına verildi.

EGD tarafından, İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) katkıları, Turkcell’in ana sponsorluğu, Trendyol, Jolly, Teksan ve Nadir Metal Rafineri’nin destek sponsorluğunda düzenlenen törene İTO Başkanı Şekib Avdagiç, TİM Başkanı İsmail Gülle, DEİK Başkanı Nail Olpak, ASKON Başkanı Orhan Aydın, Turkcell Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü İsmail Özbayraktar, Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, Teksan Trendyol Grubu Kurumsal İletişim Lideri İrem Poyraz ve Teksan Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Ata Tuncer ve çok sayıda davetli katıldı.

EGD gecesinde ödül alan diğer isimler ise şu şekilde sıralandı: Yılın Ekonomi Haberi ödülü Türkiye Gazetesi’nden Kaan Zenginli, Yılın Köşe Yazarı ödülü Dünya Gazetesi’nden Kerim Ülker, Yılın Ekonomi Programı ödülü BloombergHT’den Barış Esen, Yılın Radyo Programı ödülü Radyo Sputnik’ten Serhat Ayan, Yılın Araştırma Haberi ödülü Sözcü Gazetesi’nden Taylan Büyükşahin, Yerel Basın ödülü Yeni Bakış Gazetesi’nden Kenan Yeşil, Jüri Teşvik ödülü Inbusiness Dergisi’nden Mustafa Orhun Çetin, Nezih Demirkent ödülü Akşam Gazetesi’nden Şenay Büyükköşdere, Namık Ahıska ödülü Yeni Şafak’tan Orhan Orhun Ünal, Esen Salihoğlu ödülü İstanbul Ticaret Gazetesi’nden Barış Cabacı, Barış Bektaş ödülü Türkiye Gazetesi’nden Önder Çelik ve Jüri Özel ödülü Sabah Gazetesi’nden Betül Alakent. Bülent Yardımcı Özel Ödülü Hürriyet Gazetesi’nden Emre Eser.