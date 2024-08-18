Yıllık enflasyon Türkiye’de yüzde 90, Kolombiya’da yüzde 18, Belçika’da yüzde 15

Yayınlanma: 18.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 18.08.2024 - 04:00

İktidar, sürekli enflasyonda en kötünün geride kaldığını söylese de veriler öyle demiyor. Bu enerji için de geçerli.

Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü’nün (OECD) Haziran 2024 ile ilgili verilerine göre Türkiye, yüzde 89.8’lik enerji enflasyonu ile lider durumda. Türkiye’nin ardından yüzde 18.3 ile Kolombiya geliyor. Üçüncü sırada ise yüzde 15.1 ile Belçika var. Bu oran Şili’de yüzde 10.7, Danimarka’da yüzde 10, Yeni Zelanda’da yüzde 9.2, Japonya’da yüzde 7.7, Meksika’da yüzde 6.3, İspanya’da yüzde 6.1, Avustralya’da yüzde 5.6, Fransa’da yüzde 4.6, Kore’de yüzde 2.5, Kanada’da yüzde 0.5. OECD ortalaması yüzde 2.3, Avrupa ortalaması yüzde 0.2. Almanya, ABD, İtalya ve İngiltere’de ise oranlar eksiye düşüyor.

‘ARTIŞ DEVAM EDECEK’

Konuyla ilgili değerlendirme yapan CHP milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, şu noktayı vurguladı: “Önümüzdeki aylarda artış devam edecek. Çünkü geçen mayısta tüm meskenlere uygulanan 25 metreküplük bedava doğalgaz uygulaması sonlandı. Bunun üstüne 1 Ağustos’tan itibaren doğalgaz bedeline yüzde 38’lik bir zam geldi. Bu da faturalara yaklaşık yüzde 25’lik artış demektir. Ayrıca geçen ay elektriğe de yüzde 38 zam yapıldı. Türkiye dünyadan ayrışmaya devam edecek.”