Yoksulluk artıyor, yardım alan azalıyor!

Yayınlanma: 20.11.2024 - 10:19

Güncelleme: 20.11.2024 - 10:19

Esen’in araştırmasına göre, yaşanan yüksek enflasyon, ekonomik kriz, artan işsizlik vb. olumsuz koşullara karşın iktidarın; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi yurttaşlara yapılan sosyal yardımlarda azalma oldu.

Araştırmaya göre, 2023 yılında 4 milyon 444 bin 73 olan sosyal yardım alan hane sayısı, Eylül 2024’te yüzde 17 oranında azalarak 3 milyon 688 bin 378’e düştü. 2023 yılında 3 milyon 876 bin 933 olan Türkiye Aile Destek Programı kapsamındaki (hanedeki çocuk sayına göre aylık 1900 TL kadar yapılmakta olan) en temel sosyal yardım türünden yararlanan hane sayısı Eylül 2024’te yüzde 19 azalarak 3 milyon 127 bin 881 haneye indi. Geçen yıl 4 milyon 378 bin 839 olan elektrik tüketimi desteğinden yararlanan hane sayısı yüzde 18.6 oranında azalarak Eylül 2024’te 3 milyon 557 bin 856 haneye düştü. Diğer sosyal yardım türlerinden yararlanan hane/kişi sayıları da benzer şekilde azaldı.

Esen, araştırma sonuçlarını değerlendirirken, ülkenin ekonomik durumunda iyileşme bir yana, ekonomideki gidişat her geçen gün daha da bozulmasına karşın toplumun en yoksul kesimine yapılmakta olan yardımların azaldığına dikkat çekti.

BAŞKENTTE DE DURUM AYNI

Ankara’da da benzer bir durum yaşandığına işaret eden Esen, “2023 yılında 209 bin 114 olan sosyal yardımlardan yararlanan hane sayısı Eylül 2024’te 161 bin 982 haneye (yüzde 22.5) düşmüştür” dedi.