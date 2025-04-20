Yoksulluk her geçen gün artarken sosyal yardımlar enflasyon karşısında eriyor: Yurttaşa değer görülen 20.7 lira

Yayınlanma: 20.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 20.04.2025 - 04:00

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi, CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, hane başına ortalama sosyal yardımları değerlendirdi. 2025 yılı için bu rakamın 2 bin 494 TL olduğuna dikkat çeken Bakırlıoğlu, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bütçe verilerine göre, 2023 yılında hane başına ortalama 2 bin 192 TL olan sosyal yardım ödemeleri ile 313 simit alınırken 2025 yılında 2 bin 494 TL olan aynı ödeme ile sadece 166 simit alınabiliyor. ‘Aile yılı’ ilan ettikleri 2025’te yoksullara yapılan sosyal yardımın dört kişilik bir aile için günlük karşılığı sadece 20.7 TL oldu. Vermeye utanmadıkları gibi övünmeye de utanmadıkları bu 20 lira ile bir çay, bir simit bile alınamıyor” dedi.

‘SİMİT ALINAMAYACAK’

Bakırlıoğlu, sosyal yardımların “sefalet ücreti” haline geldiğine işaret ederek, şöyle devam etti: “Türkiye’de milyonlarca hane, ekonomik kriz nedeniyle sosyal yardımlara bağımlı hale geldi. ‘Aile yılı’nda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın açıkladığı bütçe verilerine göre, hane başına ortalama 2 bin 494 TL sosyal yardım verilecek. Bu yardım, 2026 yılında 2 bin 873 TL’ye, 2027 yılında da 3 bin 117 TL’ye yükselecek. ‘Emekli Yılı’nda emeklileri perişan eden iktidar, anlaşılan ‘Aile yılı’nda da herhalde ailelere göz dikmiş durumda. Dört kişilik bir ailede yapılan yardım kişi başı günlük 20.7 liraya denk geliyor. Bugün bir simit 15 lira, yanına bir bardak çay içeyim deseniz en uygunu 15 lira. Bu yardım bir simit ve bir çay parası bile etmiyor. Simide de zam gelmesi durumunda verilen yardımla bir simit bile alınamayacak.

'AKP, SOSYAL DEVLETİ TASFİYE ETTİ'

TÜİK tarafından açıklanan 2024 yılına ilişkin çocuk istatistiklerini değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, 0-17 yaş arası çocuk nüfusunun 21 milyonun üzerinde olduğunu ve bu çocuklardan 6.6 milyonunun ciddi maddi yoksunluk çektiğini söyledi. TÜİK’in bile ülkedeki derin yoksulluğu gizleyemediğini kaydeden Taşcıer, “AKP, sosyal devleti tasfiye etti. Türkiye’de gelişim çağındaki her dört çocuktan biri protein içeren gıdalara ulaşamıyor. Et, tavuk ve balık, 4.4 milyon çocuk için lüks oldu” ifadelerini kullandı.