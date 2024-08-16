Yorgancılar’dan ‘enflasyon muhasebesi’ eleştirisi

Yayınlanma: 16.08.2024 - 10:14

Güncelleme: 16.08.2024 - 10:14

Enflasyon muhasebesi ile ilgili endişelerinin bulunduğunu belirten Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar “Birinci geçici vergi döneminde uygulanmayan ancak kalan dönemde uygulanması planlanan enflasyon düzeltmesine ilişkin endişelerimizi 23 Mayıs tarihinde yazılı bir girişimle TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile de paylaşmıştık. Kanuna eklenen geçici 33’üncü madde ile 31/12/2023 tarihli mali tabloların, enflasyon düzeltmesi şartlarının oluşup oluşmadığına bakılmaksızın enflasyon düzeltmesine tabi tutulacağı, yapılan enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan kâr/zarar farkının geçmiş yıllar kâr/zararı hesabında gösterileceği, bu şekilde tespit edilen geçmiş yıl kârının vergiye tabi tutulmayacağı, geçmiş yıl zararının ise zarar olarak kabul edilmeyeceği ifade edilmektedir” dedi.

YATIRIM İŞTAHINI OLUMSUZ ETKİLEYECEK

Finansmana erişimin oldukça zorlaştığı günümüzde, enflasyon kaynaklı fiktif gelirler nedeniyle, kaynakların vergiye ayrılmak durumunda kalınması, yatırım yapma iştahını önemli ölçüde olumsuz etkileyeceğini hatırlatan Yorgancılar “Yani, enflasyon muhasebesi bu hali ile özellikle özkaynağı yetersiz olan mükelleflerin, yüzde 99’u KOBİ’lerden oluşan işletmelerimizin vergi ödemesine ve özkaynaklarının daha da yetersiz hale gelmesine neden olacaktır. İçinde bulunduğumuz süreçte, ek bir vergi yükü oluşturulması haksız bir uygulamadır. Yeni yatırımlara, yeni istihdama en çok ihtiyaç duyduğumuz ve duyacağımız bir dönemde, yatırımların adeta cezalandırılması ekonominin geneli üzerinde de olumsuzluk yaratacaktır. Vergi, gerçekleşen gelir üzerinden alınmalıdır” diye konuştu.

Beyan süresine dikkat çeken Yorgancılar “Gelir sağlamayan/duran yatırımlar üzerinden vergi almak, rekabet gücü her geçen gün azalan sanayici açısından sırtında yeni bir yük anlamındadır. Beyan süresi geçmeden karar, ivedilikle yeniden gözden geçirilmelidir” ifadelerini kullandı.