Yozgat’ta ekmeğe zam!
Yozgat’ta fırıncılardan gelen talep üzerine ekmeğe zam yapıldı.
Yozgat’ta geçen yılın aralık ayı itibariyle 2 liradan satılan 200 gram ekmeğe, 50 kuruş zam yapsıldı.
Son yapılan zamla birlikte Yozgat’ta ekmek, 2 lira 50 kuruştan satılmaya başlandı.
PİDEYE DE ZAM
200 gram pide 2 lira 75 kuruş, 200 gram parmak çörek ise 3 lira olarak belirlendi.
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