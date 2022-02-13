Yozgat’ta ekmeğe zam!

Yozgat’ta fırıncılardan gelen talep üzerine ekmeğe zam yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
13 Şubat 2022 Pazar, 12:12
Yozgat’ta ekmeğe zam!
Abone Ol google-news

Yozgat’ta geçen yılın aralık ayı itibariyle 2 liradan satılan 200 gram ekmeğe, 50 kuruş zam yapsıldı. 

Son yapılan zamla birlikte Yozgat’ta ekmek, 2 lira 50 kuruştan satılmaya başlandı.

PİDEYE DE ZAM

200 gram pide 2 lira 75 kuruş, 200 gram parmak çörek ise 3 lira olarak belirlendi.


Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler