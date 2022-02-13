Son anket: Millet İttifakı oy farkını açmaya başladı
Ankette katılımcılara, iki ittifaktan hangisine yakın oldukları, bir ittifaka yakın hissetmese dahi hangisine oy verebileceğine dair görüşleri soruldu.
Anket sonuçlarına göre, Millet İttifakı'na yakın hissettiğini söyleyen katılımcıların oranı yüzde 43,7, Cumhur İttifakı'na yakın hissedenlerin oranıysa yüzde 40 olarak ölçüldü.
''ŞUBAT AYINDA AÇIKCA GÖRECEĞİZ''
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özer Sencar, bu oranların ocaktaki enerji zamlarının etkisini yansıtmadığını belirterek şu görüşleri paylaştı:
“Ocak ayında cumhur-millet ittifaklarının seçmen desteği. Aralık ayındaki döviz dalgalanmaları ve çalışanlara yapılan zamların etkisi AKP’ye yaklaşık 3 puan kazandırmıştı. Ocaktaki elektrik ve doğalgaz zamlarından önce. Bu zamların etkisini şubat ayında açıkça göreceğiz.”
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