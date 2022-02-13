Temel gıda ürünlerinde KDV indirimi hangi ürünlerde geçerli?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e indirildiğini duyurdu. Peki temel gıda ürünlerinde KDV indirimi hangi ürünlerde geçerli? KDV indirimi neleri kapsıyor? İşte, gıdada KDV indirimi hakkında ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
13 Şubat 2022 Pazar, 09:35
Temel gıda ürünlerinde KDV indirimi hangi ürünlerde geçerli?
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada temel tüketim maddelerinden alınan yüzde 8'lik KDV oranının yüzde 1'e indirildiğini duyurdu. Gıda ürünlerindeki yüzde 8 KDV’nin yüzde 1’e düşürülmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı da Resmi Gazete’de yayımlandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından sonra hangi temel gıda ürünlerinde KDV indirimi yapıldı? Temel gıda ürünleri nelerdir? KDV indirimi neleri kapsıyor? 

KDV İNDİRİMİ HANGİ ÜRÜNLERDE GEÇERLİ?

KDV indirimi uygulan temel gıda ürünleri listesi şöyle:

- Peynir

- Zeytin

- Yumurta

- Çay

- Et

- Süt

- Pirinç

- Sebze ve meyveler

- Bakliyat ürünleri

- Protein ve yağ gibi besinler

KDV İNDİRİMİ MARKET FİYATLARINA YANSIYACAK MI?

Gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi ile birlikte market fiyatlarında da indirim bekleniyor.

13 Şubat tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından market zincirlerinden fiyat indirimi yapılması öngörülüyor.


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