Yuan, dolar karşısında son 16 yılın en düşük seviyesini gördü
Çin’in iç piyasasında kullanılan Yuan (onshore) ülke ekonomisinin görünümüne ilişkin endişelerin etkisiyle ABD doları karşısında son 16 yılın en düşük seviyesini gördü.
Onshore yuan, Çin'de yurt içi işlem seansını dolar başına 7,3279 ile tamamlayarak 12 Aralık 2007'den bu yana en zayıf kapanışı gerçekleştirdi.
Yuan, 2023'ün başından bu yana dolar karşısında yüzde 6'nın üzerinde değer kaybetti???????
Çin’in bu yılın ağustos ayında dolar bazında yıllık bazda ihracatı yüzde 8,8, ithalatı ise yüzde 7,3 düşüş göstermişti.
Bu yılın her ayında yıllık bazda ithalatı azalan Çin’in, küresel talebin zayıflaması nedeniyle ihracatı da nisan ayından bu yana yıllık bazda düzenli olarak daraldı.
Çin’in ABD’ye dolar cinsinden toplam ihracatı da bu yılın ağustos ayında yıllık bazda yüzde 9,5 daralmıştı.
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