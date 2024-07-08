Yüksek fiyatlar ve düşen alım gücü turizmi vurdu
Yaz sezonunun en hareketli olması gereken günlerinde otellerde doluluklar yetersiz.
Döviz
bazında yüksek fiyatlar yabancı
turisti, düşen alım gücü ise yerli
turisti kaçırınca başta Bodrum
olmak üzere turizmin gözbebeği
olan birçok bölge boş kaldı. Sosyal
medya sık sık paylaşılan fahiş fiyatlı
restoran ve cafe fişlerinden sonra
otel dolulukları yüzde 60’lara düştü.
ORTA SINIF KALMADI
Yalnızca Bodrum’un değil
tüm Türkiye’de turizmcinin kan
ağladığını söyleyen Bodrum
Profesyonel Otel Yöneticileri
Derneği Kurucusu Serdar
Karcılıoğlu, “İnsanlar yurtdışına
çıktı, çıkamayanlar da çadıra ya da
aile yazlıklarına kaçtı” dedi.
Turizmi deniz-kum-güneş
üçgeninden çıkarmak gerektiğini
belirten Karcılıoğlu, şöyle konuştu:
“Sezonun tam göbeği olan
temmuz-ağustos ayında okullar
tatil olunca gerçek orta direk
Bodrum’a gelir otellerde
konaklardı, alım gücü vardı. Şimdi
o alım gücü kalmadı. İnsanların
tatil yapma özgürlükleri ellerinden
alındı hem de otellerimiz boş
kaldı. Ülkemiz yabancı turist için
de cazip olmaktan çıktı. Zaten
Türkiye’ye faydası olmayan
parasız turistlerin gözbebeğiydik.
Bizim tatil turlarımız indirim
marketlerinde satılıyordu. Onlar
da şimdi Mısır gibi ülkelere
kaydı.”
En Çok Okunan Haberler
-
- Antik kanalizasyon kazısında keşfedildi
- Skandal paylaşım üzerine soruşturma
- İngilizler, 3 milli oyuncuya hayran kaldı!
- Ailesini uyurken katletti!
- 'Önlem alınmazsa gelecekte su basacak'
- Spor Bakanlığı İl Müdürü'nden skandal paylaşım!
- 'Derhal harekete geçilmeli'
- Resmi olmayan sonuçlar belli oldu
- 'Söke söke alacağız!'
- Hadise'nin eski eşine ait kahvecinin iflası istendi!