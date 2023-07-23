Yüksek Hakem Kurulu'na baskı

Yayınlanma: 23.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 23.07.2023 - 03:00

Geçen mayısta iktidar ile Türk-İş ve Hak-İş arasında Kamu Toplu iş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü imzalandı. Bu protokol ile en düşük işçi ücreti önce brüt 15 bin TL’ye çekildi, ardından ilk altı ay için yüzde 45 zam verildi. Böylece en düşük kamu işçisinin ücreti 1 Ocak itibarıyla brüt 22 bin TL oldu. İkinci altı ayda da yüzde 15 zam yapıldı ve bu ücret brüt 25 bin TL’ye çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise sözleşmenin imza törenindeki açıklamasında protokolun kamuyla ilgili birçok kuruluş gibi belediyeleri de kapsadığını belirtmişti. Ama bu yapılmadı. Sorunun çözümü için başvurulan Yüksek Hakem Kurulu (YHK), ücret anlaşmazlıklarında kamu çerçeve sözleşmesinin esas alınmasına ilişkin prensip kararı aldı. Ancak şimdi de YHK’na kararını değiştirmesi için baskı yapıldığı ortaya çıktı.

(Mahmut Arslan)



Hizmet-İş Sendikası’nın şube genel kurulunda konuşan Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, “Ne yazık ki YHK’de emeğe, emekçiye karşı bir kısım çevrelerin yürüttüğü yeni bir tablo var. Ben o hakem üyelerini uyarıyorum, lütfen buradan geri adım atılmasın” dedi.

Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan ayrıca bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüştüklerini de söyledi.