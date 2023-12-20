Yüksek kredi notu için şart koşuldu: Moody's'ten asgari ücretliyi üzecek haber!

Yayınlanma: 20.12.2023 - 14:21

Güncelleme: 20.12.2023 - 14:26

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Türkiye için “Kredi Görüşü” raporunda 15 Aralık’ta pas geçtiği “kredi notu” artışı için son günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından da sinyali verilen “Merkez Bankası hedefi ile uyumlu maaş artışı” şartı koştu.

10Haber'de yer alan habere göre, Türkiye’de manşet enflasyonun hâlâ yüksek olduğuna ve önümüzdeki aylarda da yükselmeye devam edeceğine dikkat çekilen raporda “Cari dengedeki iyileşme ve artan rezervler kredi görünümü açısından olumlu. Sıkı para politikası sürdürülebilir olmaya devam eder ve maaş artışları Merkez Bankası’nın hedefi ile uyumlu gerçekleşirse kredi görünümü iyileştirilebilir” dendi.

"POLİTİKA DEĞİŞİMİ RİSKİNİ ARTIRABİLİR"

Bu şart ekonomistlerin pazarlıkları süren asgari ücret artışının yüksek olmayacağı yorumlarına neden oldu.

Kuruluşun düzenli olarak yayınlanan ve sadece aboneler ile paylaşılan raporun tanıtımında “Kredi görüşümüz, olumlu bir senaryoda bile toparlanması zaman alacak kurumsal ve yönetişim gücündeki erozyona karşı ekonomik gücü ve ılımlı borcu yansıtmaktadır” dendi.

Ortodoks politikaların 2021’deki gibi kısa vadeli olması halinde kredi görünümünün negatife çekilebileceği vurgulanan raporda dikkat çekilen diğer konular şöyle:

-Büyümede sert bir yavaşlama yeni bir politika değişimi riskini artırabilir.

-Cari dengedeki iyileşme ve artan rezervler kredi görünümü açısından olumlu.

BÜYÜME BEKLENTİSİ AÇIKLANDI

Raporda Türk ekonomisinin bu yıl yüzde 4, gelecek yıl yüzde 2,5 ve 2025’te yüzde 3 büyümesinin beklendiği ifade edildi.

Ülkede ortalama enflasyonun bu yıl yüzde 53,5, gelecek yıl 58,9 ve 2025’te 39,1 olarak tahmin edildiği belirtilen raporda Türkiye’nin cari işlemler açığının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının ise 2023’te yüzde 4,7, 2024’te 3,4 ve 2025’te yüzde üç olarak öngörüldüğü kaydedildi.

KREDİ NOTU DEĞERLENDİRMESİNİ PAS GEÇİLDİ

Moody’s’in geçen cuma günü Türkiye değerlendirme raporunu yayınlaması bekleniyordu, ancak kredi derecelendirme kuruluşu kredi notuna ilişkin değerlendirmeyi pas geçmişti.

Moody’s Türkiye’yi en düşük seviyede notlayan kredi kuruluşu. Moody’s şu an Türkiye’nin kredi notunu ‘B3’ ve not görünümünü ‘durağan’ olarak değerlendiriyor.