Yükselişi yatırımcıların dikkatini çekmişti: Dev bankadan o metalde 'zirve' uyarısı!

Goldman Sachs Research, bakır piyasasına ilişkin güncel değerlendirmesinde 2026’nın ilk yarısına yönelik fiyat beklentisini yukarı yönlü revize etti. Kurum, buna karşın ABD’nin rafine bakıra uygulamayı planladığı tarifelere ilişkin belirsizliğin ortadan kalkmasının ardından yılın ilerleyen dönemlerinde fiyatlarda geri çekilme yaşanacağını öngörüyor.

TARİFE VE ZAMANLAMA BELİRLEYİCİ OLACAK

Goldman Sachs’ın temel senaryosuna göre, yüzde 15 seviyesinde bir tarifenin 2026 yılının ortasında açıklanması ve 2027’de yürürlüğe girmesi bekleniyor. Ancak tarifenin açıklanması ya da uygulanmasında yaşanabilecek olası bir gecikmenin, 2026 boyunca bakır fiyatlarının seyrini önemli ölçüde etkileyebileceği vurgulanıyor.

'YÜKSELİŞİN SON AŞAMALARINDA OLMAMIZ MUHTEMEL'

Goldman Sachs Research analisti Eoin Dinsmore, tarife belirsizliğinin sona ermesiyle birlikte yatırımcıların yeniden küresel arz fazlasına odaklanacağını ve bunun fiyatlar üzerinde baskı oluşturacağını belirtti. Dinsmore, "Bu yükselişin son aşamalarında olduğumuz çok muhtemel, ancak ABD ekonomik büyümesi, yapay zeka harcamaları ve ABD stoklamaları önümüzdeki aylarda destekleyici olmaya devam edecek gibi görünüyor.13 bin doların üzerindeki fiyatın sürdürülmesini beklemiyoruz" ifadelerini kullandı.

LME VERİLERİ VE GOLDMAN SACHS BEKLENTİLERİ

Londra Metal Borsası’nda bakır fiyatları kasım ayı sonunda ton başına 11 bin doların altındayken, 6 Ocak’ta 13 bin 387 dolarla tarihi zirvesini gördü. Goldman Sachs, yılın ilk çeyreğinde fiyatların 13 bin dolar civarında destek bulmasını, yılın sonuna doğru ise 11 bin dolar seviyelerine gerilemesini bekliyor. Kurum, bakır için adil değeri yaklaşık 11 bin 500 dolar olarak hesaplarken, tarife kararının “fiyatlarda düzeltme için katalizör” olacağı değerlendirmesinde bulunuyor.