Yunanistan Başkonsolosu: Ticari vizeye öncelik vereceğiz

Yayınlanma: 10.05.2024 - 09:59

Güncelleme: 10.05.2024 - 09:59

İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) Yönetim Kurulu Hüseyin Cengiz, Yunanistan İzmir Başkonsolosu Alexandros Konstas’ı makamında ziyaret etti. Son dönemde Schengen vizesinde yaşanan problemlerin Avrupa ve Türkiye’nin ikili iş ilişkilerini bozacak seviyeye ulaştığını söyleyen İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cengiz, iş insanlarına vize kolaylığı noktasında Yunanistan’dan destek beklediklerini ifade etti. İki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılmasını da istediklerini belirten Cengiz, bu konuda da iki ülke iş insanlarının bir araya gelmesi için destek beklediklerini kaydetti.

“TİCARİ VİZE BAŞVURULARINA ÖNCELİK VERECEĞİZ”

Yunanistan İzmir Başkonsolosu Alexandros Konstas ise İZSİAD’ın yapmış olduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek iki ülke arasındaki vize uygulamaları hakkında bilgiler paylaştı. Aracı firmaların art niyetli yaklaşımı ve Yunanistan vizesinin diğer ülkelere ulaşım aracı olarak kullanılmasından rahatsız olduklarını söyleyen Başkonsolos, gerçek amacı tatil ve iş olan herkese yardımcı olduklarını dile getirdi. Ayrıca özellikle iki ülke arasındaki ticari ilişkiyi ve ticaret hacmini artırmak için İzmir iş dünyasından gelen ticari vize başvurularına öncelik vereceklerini söyleyen Başkonsolos Konstas, “Vize konusunda vize işlemine en çok ret verdiğimiz durum, vizeye başvuran kişinin aslında başka ülkeye gitmek için vize aldığı, günübirlik Sakız’a veya başka bir lokasyona gittikten sonra daha uzun seyahatini başka bir ülkeye yaptıklarını görüyoruz. O durumda ikinci vize başvurusunda bunu dikkate alıyoruz” dedi.

İŞ İNSANLARINI BİR ARAYA GETİRME SÖZÜ

Kişilerin hangi ülkeye gidecekse o ülkenin konsolosluğundan vize alması tavsiyesinde bulunan Konstas, İZSİAD üyelerinin iş seyahatlerinde durumun aciliyetini ve görüşülecek firmayı da yazarak İZSİAD’ın göndereceği bir referans mektubuyla başvurdukları takdirde vize konusunda yardımcı olabileceklerini de vurguladı. Konstas, iki ülke iş insanlarının bir araya gelerek karşılıklı ticaret hacminin artırılması içinde her türlü desteği vermeye hazır olduğunu, en kısa sürede İZSİAD’a iadeyi ziyaret gerçekleştirerek üyelerle buluşmak isteğini sözlerine ekledi.