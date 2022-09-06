Yurttaş artık kendi elbisesini kendisi dikiyor

06 Eylül 2022 Salı, 07:00

Hazır giyim ürünlerinin fiyatlarının çok yükselmesi vatandaşları kumaşçılara yöneltti. Kumaş alanlar bin 200 liralık elbiseyi kumaş alıp kendileri diktikleri takdirde 300 liraya mal edebiliyor. İnternette çok sayıda elbise dikim teknikleriyle ilgili video izleyip bu işi öğrenenler soluğu kumaşçılarda alıyor. Tasarruf yoluna giden yurttaşlar daha uyguna daha kaliteli elbiseyi kendileri üretmiş oluyor.

KUMAŞA YOĞUN TALEP

Bursa Kapalı Çarşı'da uzun yıllardır kumaş satışı yapan Melih Civan, "Hazır giyimde fiyatlar artınca yurttaşlar daha uyguna elbise sahibi olmak için kumaş alıp kendi dikmeye başladı. İnternette elbise dikimiyle alakalı çok sayıda video var, bunları izleyerek işi öğrenenler soluğu kumaşçıda alıyor. İnsanlar artık üretmeye başladı. Bizim işlerimiz de yüzde yüze yakın arttı. Kumaşa yoğun talep var, bizde kumaşların metre karesi 20 liradan başlıyor, 50 liraya kadar çıkıyor. Parça kumaşlar var, 10 liraya pantolon dikebilecek kumaş alabilirler" dedi.



