Yurttaş artık madeni para kullanmıyor
Artan banka ve kredi kartı kullanımı ile dijital ödemeler nedeniyle büfe ve kafelerde de madeni para stoku neredeyse yok denecek kadar az bulunuyor.
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü geçtiğimiz günlerde yurttaşın cebindeki madeni para miktarını açıklamıştı.
Bu verilere göre 84 milyon nüfusa sahip Türkiye'de, yurttaşın cebine yılın ilk altı ayında toplam 699 milyon 197 bin 945 liralık bozuk para girmişti.
En fazla tedavüle giren madeni paranın 1 TL olduğu ve 25 kuruşluk madeni paranın ise üretiminin askıya alındığı açıklanmıştı.
Esnaf, madeni paranın artık neredeyse hiç kullanılmadığını, müşterilerin çoğunlukla banka veya kredi kartı ile ödeme yaptığını belirtti.
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