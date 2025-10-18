Yurttaş bütçeyi finanse ediyor: Vergiyle dolmazsa cezayla dolar

TBMM’ye sunulan 2026 Bütçesi’ne göre gelecek yıl vergilerden 15.6 trilyon lira, para cezalarından ise 388.9 milyar lira gelir bekleniyor.

Meclis’e sunulan teklife göre, gelecek yıl bütçe giderleri 18.9 trilyon lira, bütçe gelirleri de 16.2 trilyon lira olacak. Bütçe gelirlerinin neredeyse tamamını vergi gelirleri oluşturuyor. Gelecek yıl vergilerden yüzde 28.7 oranında artışla 15.6 trilyon lira gelir bekleniyor. Motorlu taşıtlar vergisinden 138.3 milyar lira gelir hedefleniyor. Bu yıla göre artış oranı yüzde 28 olacak.

‘TİRYAKİDEN’ BÜTÇEYE...

Gelecek yıl hedeflenen 2.5 trilyon liralık ÖTV gelirinin 662.1 milyar lirası petrol ve doğalgaz ürünlerinden, 959.9 milyar lirası motorlu taşıt araçlarından, 191.6 milyar lirası alkollü içkilerden, 563 milyar lirası tütün mamüllerinden, 23.5 milyar lirası kolalı gazozlardan, 149 milyar lirası da dayanıklı tüketim ve diğer mallardan sağlanacak. Alkollü içkilerdeki ÖTV’de bu yıl ile karşılaştırıldığında artış yüzde 28.7, tütün mamüllerinde de yüzde 28.8.

DAMGA, HARÇ

Banka ve sigorta muameleleri vergisinden 631.9 milyar lira, şans oyunlarından 67.1 milyar lira, özel iletişim vergisinden 59.3 milyar lira, konaklama vergisinden 18.1 milyar lira gelir bekleniyor. Damga vergisinden yüzde 37.9 artışla 313.3 milyar lira gelir hedefleniyor. Harçlardan da yüzde 36.4 oranında artışla 459.5 milyar lira gelir bekleniyor.

CEZADAN MİLYARLAR

Bütçeye göre, para cezalarından 388.9 milyar lira gelir hedefleniyor. Bu yıla göre artış yüzde 28.5. Trafik para cezalarından 93.2 milyar lira bekleniyor. Vergi cezalarından 205.7 milyar lira hedefleniyor. Taşınmaz satışlarından 18.1 milyar lira gelir elde edilmesi öngörülüyor.

VAZGEÇİLEN VERGİLER

Devletin, örneğin asgari ücretin vergi kapsamı dışında bırakılması gibi almaktan vazgeçtiği vergiler bütçede “vergi harcaması” olarak yer alıyor. İstisna ve muafiyetler bu kapsamda yer alıyor.

3.5 TRİLYON LİRA

Bu kapsamda devlet gelecek yıl 3.5 trilyon liralık vergiden vazgeçiyor. Gelir Vergisi Yasası kapsamında 1.7 trilyon lira, Kurumlar Vergisi Yasası kapsamında 768.1 milyar lira, KDV Yasası kapsamında 728.5 milyar lira, ÖTV Yasası kapsamında 91.7 milyar lira, diğer yasalar kapsamında da 279.8 milyar liralık vergiden vazgeçiliyor.