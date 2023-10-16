Yurttaş harcamayı kesti

Yayınlanma: 16.10.2023 - 10:26

Güncelleme: 16.10.2023 - 10:26

GLOBAL bilgi hizmetleri şirketi NielsenlQ, Türkiye’de, sigara ve alkol hariç Hızlı Tüketim Ürünleri (FMCG) perakendesine dair araştırmasını yayınladı. Ekonomik koşulların, kısıtlı hane gelirlerini yönetmek için tüketicileri önlem almaya sevk ettiğini paylaşan NielsenIQ Türkiye Genel Müdürü Didem Şekerel Erdoğan, hane gelirini yönetmek için ilk üç sırada alınan aksiyonların “gereksiz harcamaları kesmek”, “belirli bir bütçeye bağlı kalmak” ve “en düşük fiyatlı ürünü almak” şeklinde olduğunu söyledi.

Harcamaları yönetmek başlığında alışverişçilerin ev dışı tüketimi azalttıklarını vurgulayan Erdoğan, özellikle “Ev dışında yemek, ev dışı eğlence, giyim ve dışarıdan yemek siparişi”nde tüketicilerin daha az harcama eğiliminde olduklarına dikkat çekti. Buna karşılık taze gıda, et ve süt ürünlerinde daha fazla harcama eğilimi olduğunu ve ev içi tüketime yöneldiğini vurguladı.