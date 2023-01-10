Yurttaş isyan etti: Ücretsiz alabildiği kemiğin fiyatı artık 20 lira

Yayınlanma: 10.01.2023 - 04:00

Güncelleme: 10.01.2023 - 04:00

Artan fiyatlar düşen alım gücü nedeniyle yurttaş artık sadece kırmızı ete değil daha önce bedava alabildiği kemiğe de ulaşamıyor. Yurttaşın görüşleri şöyle:

- Kasap Ahmet Sarp: Kırmızı etin kilosu 180-200 arası değişiyor. Fiyatlar yerinde durmuyor her gün değişiyor. İlikli kemiği daha önceden bedava veriyorduk. Şimdi ise tanesini 20 TL’den satıyoruz.

- Demirhan Yıldırımer: Ben tek başıma yaşadığım için az bir şey almaya çalışıyorum. Çoluk çocuğu olan, okuyan okutan zor durumda. İyi bir gelecek istiyoruz.

- Meral Aykılıç: Çok pahalı. Nereye gidiyoruz bilmiyoruz. Ümidimiz kalmadı.

- İsmini vermek istemeyen yurttaş: En son ekim ayında et aldım. Ben 75 yaşındayım, 53 yaşında engelli bir kızım var. Daha önce 200-300 TL yardım -veriyorlardı, onu da kestiler.

- Oya Erol: Bizler alabiliyoruz ama yoksul aileler zor durumda. Eğer başımızdakiler bir anlaşmaya varmazlarsa çözüm olmaz. Hep umut ettik, bir şeyler düzelecek dedik ama bir kırıntı kadar kaldı.

- Haluk Dinçel: 15 günde bir 200 gram alabiliyoruz. Ekonomi bu kafayla, bu yukarıdakilerle düzelmez.

- Alim Fındık: En son üç ay önce kırmızı et aldım. Sürekli fiyatlar değişiyor. Ekonominin düzelmesi mümkün değil.

- Hülya Çam: İnsanların alım gücü yok. Zor durumdalar. Çocuklar okulda aç kalıyor. 20 senedir iktidardalar. Seçimle gelen seçimle gidecek. Biraz da yeni geleni görelim. Onlar kendileri için düşünüp kendileri için yaşadılar. Pazara gittiğimde yerden atıkları topladıklarını görüyorum.

- Zekai Vurunçgüney: Asgari ücrete zam geliyor ama her şeyin fiyatı artıyor.