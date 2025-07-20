Yurttaş randevu bulamıyor ama... Devletin kasasından hastanelerin müteahhitlerine servet akıyor!

Kamunun cebinden “bir kuruş çıkmayacak” vaadiyle başlatılan Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projeleri, yurttaşın sırtına ağır bir yük olarak geri döndü.

Sağlık hizmetine erişim güçleşirken, şehir hastanelerine ödenen devasa bedeller her yıl daha da artıyor. Sadece 2025’in ilk 6 ayında, 18 şehir hastanesi için Hazine’den 52 milyar 183 milyon TL kira ve hizmet bedeli ödenecek.

‘HASTANE DEĞİL YATIRIM ARACI’

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, “2023’te şehir hastanelerine toplam 46 milyar TL ödenmişti. Ancak 2025’in sadece ilk 6 ayında bu rakam aşıldı” dedi.

Kara’nın verdiği bilgilere göre, yıl sonunda ödenecek toplam tutar 100 milyar TL’yi bulacak. Kara, “Kamu özel işbirliğiyle yapılan projeler vatandaş için değil, müteahhitler için kazanç kapısı haline geldi” diye konuştu.

"BU PARAYLA 43 YENİ HASTANE YAPILIRDI"

Ankara Tabip Odası’nın açıklamasına göre, şehir hastanelerine sadece 6 ayda ödenen 52 milyar TL’yle 18 ila 43 adet orta ölçekli devlet hastanesi yapılabilir. Buna karşın Türkiye’nin dört bir yanındaki yurttaşlar, MR, endoskopi ve tomografi gibi tetkikler için aylarca hatta yıllarca sıra beklemek zorunda kalıyor.