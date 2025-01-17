Yurttaş ücretsiz kömürleri satıyor

Yayınlanma: 17.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 17.01.2025 - 04:00

Dar gelirli vatandaşların ısınma konusunda ciddi sıkıntılar yaşadığını belirten Odun ve Kömür Satıcıları Odası Koordinatörü Mustafa Düzyol, “İnsanlar aç karnını doyurmadan ısınmayı düşünemiyor” dedi.

Devlet tarafından ücretsiz olarak dağıtılan kömürlerle ilgili de açıklamalarda bulunan Düzyol, kömürlerin kalitesiz ve hava kirliliğine yol açabilecek nitelikte olduğunu ifade etti. Düzyol, “Devletin dağıttığı kömürlerin kükürt oranı yüksek. Bu kömürler, kaliteli devlet kömürleri değil. Eskiden Soma Kısrakdere ocaklarından kaliteli kömürler gelirdi. Ancak bu ocakların da satıldığı veya kiraya verildiği belirtiliyor. Şu an dağıtılan kömürlerin Soma’dan değil, Çanakkale ve Balıkesir gibi çevre illerden getirildiğini düşünüyoruz. Kalitesiz kömür yerine vatandaşlara parasının ödenmesi daha adil olur” diye konuştu. Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte dar gelirli vatandaşların ısınma konusunda ciddi sıkıntılar yaşadığını belirten Düzyol, “İnsanlar aç karnını doyurmadan ısınmayı düşünemiyor. Yerli ve ithal kömür fiyatları birbirine yaklaştı. Doğalgaz kullanımının artmasıyla birlikte son dört yıldır kömür satışlarında ciddi bir düşüş yaşanıyor” dedi.

"DENETİM ŞART"

Düzyol, kömür satıcılarının zor durumda olduğunu ve ücretsiz dağıtılan kömürlerin kalitesizliğinin hava kirliliğine sebep olabileceğini belirterek yetkilileri denetim yapmaya davet etti. Özellikle Çevre İl Müdürlüğü ve büyükşehir belediyesinin bu konuda aktif rol alması gerektiğini vurguladı. Kömür satıcıları, dar gelirli vatandaşların kaliteli ve güvenli yakıta erişebilmesi için yetkililerden çözüm bekliyor. Başkan Düzyol ayrıca 1 torba kömür fiyatının 190-200 TL bandında olduğunu belirterek yerli kömürün 25 kg’lık torbalar halinde satıldığını ve 40 torbanın 1 ton ettiğini ifade etti. Kömür satıcılarının ciddi bir krizle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Düzyol, “Odamıza kayıtlı kömür satıcısı sayısı 140- 150 civarında. Ticaret odalarına kayıtlı esnaf sayısıyla birlikte bu rakam 250-300’e ulaşıyor. Oysa dört yıl önce bu sayı 1200’dü. Büyük bir kayıp yaşanıyor” diye konuştu.