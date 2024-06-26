Yurttaşın borcu 3 trilyonu aştı: İktidar işsizliği böyle gizliyor!

Yayınlanma: 26.06.2024 - 14:36

Güncelleme: 26.06.2024 - 14:36

CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Mühip Kanko, Türkiye'nin güncel ekonomik verilerini değerlendirerek iktidarın yanlış ekonomik politikalarını sert bir dille eleştirdi.

YURTTAŞIN BORCU 3,32 TRİLYON LİRAYI BULDU

Kanko, milyonlarca yurttaşın işsizlik ve yoksullukla mücadele etmek zorunda bırakıldığını ve acil ekonomik reform çağrısında bulunarak şunları kaydetti:

"Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 8,5'e gerilemiş gibi görünse de, geniş anlamda işsizlik oranı yüzde 27,2'ye ulaşarak yaklaşık 10,7 milyon kişiyi işsiz bıraktı. Bu durum, iktidarın işsizliği nasıl gizlemeye çalıştığını ve gerçek ekonomik sıkıntılarını göz ardı ettiğini açıkça gösterdi. Yurttaşların bankalara, finans kuruluşlarına ve TOKİ’ye olan borçlarının toplamı 3,32 trilyon lirayı buldu.

Ayrıca, bankaların vadesinde tahsil edemediği için icra takibine aldığı batık krediler 213,7 milyar liraya kadar yükseldi. Asgari ücretli bir ailenin sadece simit ve çay ile geçinmeye çalışması bile asgari ücretin yetersizliğini ortaya koydu. Asgari ücretin dolar bazında karşılığı 524 dolara geriledi.

Yurttaşın alım gücü hızla erirken, gıda fiyatları yüzde 93 oranında arttı. Nisan ayında cari işlemler açığı 5,3 milyar dolar olarak gerçekleşti ve bu son sekiz ayın en yüksek seviyesi oldu. Kısa vadeli dış borçlar ise rekor seviyede artarak 180 milyar doları aştı. Bu durum, Türkiye'nin dışa bağımlılığını ve ekonomik kırılganlığını artırdı. Tüketici güven endeksi 78,3’e düşerek yılın en düşük seviyesine geriledi. Yurttaşın ekonomiye güveni her geçen gün azalmakta, iktidarın yanlış politikalarının bedelini vatandaşlarımız ağır bir şekilde ödemektedir."

"YOKSULLAĞA MAHKUM EDEN POLİTİKALAR"

Kanko, ülkede yaşanan ekonomik sorunları şu sözlerle eleştirdi:

"Türkiye’nin ekonomik göstergeleri, iktidarın yanlış politikalarının trajik bir sonucudur. İşsizlik oranlarındaki artış, borç yükünün artması ve gıda fiyatlarındaki yükseliş, halkımızın yaşamını her geçen gün zorlaştırmaktadır. AKP iktidarının halkımızı yoksulluğa mahkûm eden politikalarını kabul etmiyoruz. CHP olarak, ülkemizin ekonomik sorunlarına kalıcı çözümler bulmak ve vatandaşlarımızın refahını artırmak için mücadele etmeye, vatandaşlarımızın sorunlarını gündeme getirmeye devam edeceğiz."

Türkiye’nin ekonomik sorunlarına dikkat çekerek, yurttaşın refahını artıracak, istihdamı ve üretimi destekleyecek politikalar geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Kanko, "Bizler halkımızın yanındayız ve onların sesi olmaya devam edeceğiz. Ekonomik adaletsizliklere ve yolsuzluklara karşı mücadelemiz sürecek" ifadelerini kullandı.