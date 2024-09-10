Yurttaşın faiz yükü yüzde 165 büyüdü

Yayınlanma: 10.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 10.09.2024 - 04:00

CHP TBMM Grubu’nun hazırladığı haftalık ekonomi raporuna göre vatandaşların bireysel krediler ve kredi kartı borç bakiyeleri için bankalara bu yıl ocak-temmuz döneminde ödediği faiz geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 165 oranında artarak 453.1 milyar liraya kadar tırmandı.

Bu tutar geçen yılın aynı döneminde 171 milyar lira olmuştu. Bu yılın ilk yeni ayında ödenen faiz, geçen yılın tamamında ödenen 378.3 milyar lirayı oldukça aşarken, 2022 yılının tamamında ödenen faizin ise 2.5 katına yaklaştı.

Rapora göre, vatandaşların, bankalara, finans kuruluşlarına, varlık yönetim şirketlerine ve TOKİ’ye olan borçlarının toplamı 3.60 trilyon lirayı buluyor.