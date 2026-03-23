Yurttaşın 'yarın' kaygısı artıyor: Tüketici güven endeksi mart ayında düştü!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre hesaplanan tüketici güven endeksi, şubat ayında 85,7 seviyesindeyken Mart 2026’da yüzde 0,8 azalarak 85,0 oldu.

ALT ENDEKSLERDE KARIŞIK SEYİR

Tüketici güven endeksinin alt kalemlerinde farklı yönlü değişimler dikkat çekti. Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi şubat ayında 71,3 iken mart ayında 72,8’e yükseldi. Bu kalemde aylık artış oranı yüzde 2,0 olarak kaydedildi.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi ise şubattaki 86,8 seviyesinden martta 85,6’ya gerileyerek yüzde 1,3 düşüş gösterdi.

EKONOMİK BEKLENTİLER ZAYIFLADI

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi şubat ayında 81,4 seviyesindeyken mart ayında 79,1’e geriledi. Bu kalemdeki düşüş oranı yüzde 2,9 oldu.

Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise şubatta 103,2 iken mart ayında 102,7’ye gerileyerek yüzde 0,5 azaldı.

ENDEKS 100’ÜN ALTINDA KALDI

Tüketici güven endeksi 0 ile 200 aralığında değer alırken, 100’ün üzerindeki değerler tüketici güveninde iyimser tabloya, 100’ün altındaki değerler ise kötümserliğe işaret ediyor. mart ayında açıklanan 85,0 seviyesi, tüketici güvenindeki zayıf görünümün sürdüğünü ortaya koydu.

TÜİK, bir sonraki tüketici güven endeksi bülteninin 22 Nisan 2026 tarihinde yayımlanacağını duyurdu.