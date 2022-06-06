Yurttaşlar Gaziantep'de ucuz şeker alabilmek için kuyrukta bekledi

Şekerin piyasa fiyatının altına satılacağını duyan yurttaşlar tanzim satış mağazası önünde uzun kuyruklar oluşturdu. CHP’li Hasan Şencan, “Gaziantep’te pazar günü insanlar ailesi ile mutlu bir pazar kahvaltısı yapması gerekirken, ucuz şeker kuyruğundalar. Eserinize bakın” dedi.

cumhuriyet.com.tr
06 Haziran 2022 Pazartesi, 03:00
Yurttaşlar Gaziantep'de ucuz şeker alabilmek için kuyrukta bekledi
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Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yurttaş ucuz toz şeker alabilmek için tanzim satış mağazası önünde kuyruk oluşturdu.

Şekerin piyasa fiyatının altına satılacağını duyan dar gelirli yurttaşlar saatlerce kuyrukta bekledi. Şahinbey Belediyesi Meclisi’nin CHP’li Üyesi Hasan Şencan, sosyal medya hesabından ucuz şeker kuyruğunu, “Gaziantep’te pazar günü insanlar ailesi ile mutlu bir pazar kahvaltısı yapması gerekirken, ucuz şeker kuyruğundalar. Eserinize bakın” notuyla paylaştı. CHP Şahinbey Belediye Meclis Üyesi Uğur Kalkan da kuryuk görüntülerini “Nurdağı’nda pazar günü, sabahın erken saatinde 5 kilo ucuz şeker alabilme kuyruğu. Neyi kınadıysanız aynısını hatta daha da fazlasını bu ülkeye yaşattınız” ifadeleriyle paylaştı. 


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