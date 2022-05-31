Pancar Şekeri Üreticileri Derneği'nden 'makul fiyat' açıklaması
Pancar Şekeri Üreticileri Derneği (PANŞEK) üyesi firmaların, şeker fiyatlarını makul seviyede tutmaya devam edeceklerini belirtti.
Pancar Şekeri Üreticileri Derneği'nden (PANŞEK) yapılan yazılı açıklamaya göre, dernek üyesi olan özel ve kooperatif fabrikalar, gelecek sezon pancar şekeri üretimi, mevcut durum ve gelişmelerin değerlendirilmesi gündemiyle bir araya geldi.
Dernek ve dernek üyesi üretici firmaların üretim, stok yönetimi ve arz planlamasında birinci önceliğin iç tüketim miktarı esas alınarak üretilen şekerin yeni üretim yılı başına kadar yetmesi ve şeker arzında bir sorun yaşanmaması olduğu vurgulanan açıklamada, "Derneğimiz üyesi özel ve kooperatif şeker fabrikaları 2021/2022 pazarlama yılında ürettikleri şekerin büyük bir kısmını 7 lira/kilogram civarında ortalama satış fiyatı ile ve dünya şeker fiyatları ortalamasının bir hayli altında ülkemiz iç tüketim ihtiyacının karşılanması doğrultusunda pazara sunmuştur. Derneğimiz üyesi firmalar üretim ve pazarlama süreçlerinde ülke ekonomisi ve tüketici bütçesini önceleyen hassasiyetini muhafaza ile şeker fiyatlarını makul seviyede tutmaya devam edecektir" ifadesine yer verildi.
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