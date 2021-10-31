Yurttaştan 'bir garip' ekonomi yorumu

31 Ekim 2021 Pazar, 17:13

Türk-İş araştırmasının Ekim 2021 ayı sonucuna göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 3.093,20 TL oldu.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AKP'nin %57 oy aldığı, partinin kalesi olarak gördüğü ilçelerden bir tanesinde, Bağcılar'da yaşayan yurttaşa, fahiş fiyat artışlarını ve zamları sorduk. Aldıkları maaşlarla geçinemediğini belirten yurttaşlar, temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamadıklarını belirttiler.

"İHTİYACI OLANLAR TATİL GÜNÜNDE MESAİ YAPAR"

"Ekonomi güzel, zorlansak bile üstesinden gelemeyeceğimiz, altından kalkamayacağımz bir şey yok memleket olarak. Gördüğünüz gibi benim gibi kimse çalışmıyor şu anda, izinlidir" diyen bir yurttaş, ihtiyacı olanların tatil günlerinde mesai yapabileceğini söyledi.

Yurttaşın açıklamaları şu şekilde:

Gördüğüm kadarıyla etrafta ekonomik kriz yok. Geçinemeyenleri görüyorum ama ona yapacak bir şey yok. Geçinemiyorsa sorumlusu ülkede yapılan zamlar değildir. Zam herkese yapılıyor, geçinen bir daha geçinir zaten, sorumlusu kendisidir; fazla gayret etmiyor ya da çabası yoktur. Şu an dolar ve avroyla ilgilenmediğim için doların 10 tl olması beni etkilemiyor. Dolar ve avro ile işim olmadığı için doların artması beni etkilemiyor.