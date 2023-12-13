‘Yüzde 2 uygulaması ayrımcılıktır’ diyen sendikalar Anayasa Mahkemesi’ni bekliyor: İşçi ‘barajla’ kaybediyor

Yayınlanma: 13.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 13.12.2023 - 04:00

Birleşik Kamu-İş’e bağlı Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, kamu görevlilerini sendika üyesi olmaya özendirmek amacıyla “toplusözleşme ikramiyesi” verildiğini, getirilen düzenlemenin ise ayrımcılık yarattığını vurguladı. Yüzde 2 barajının altında bulunan sendikalara üye olanların diğerlerinden 1/3 oranında düşük ödeme alacaklarına dikkat çeken Hamzaçebi, düzenlemenin üye kaybına neden olduğunu belirtti.

‘YIL BİTMEDEN KARAR VERİN’

CHP’nin düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne yürütmenin durdurulması istemiyle dava açtığını anımsatan Hamzaçebi, şöyle devam etti:

“Anayasa Mahkemesi davayı genel kurul gündemine almış, yürütmeyi durdurma kararı vermeden esastan görüşmek üzere ileri bir tarihe ertelemiştir. Demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, anayasal düzene sahip çıkacak kurumlar arasında gerçek emek mücadelesi veren bağımsız sendikalar da bulunmaktadır ve çok önemlidir. Sesi çıkan, bizim gibi sendikalar sindirilmeye, kapatılmaya zorlanmakta, tam bağımsız sendikalara darbe yapılmaktadır. Bu süreçte o kadar para harcayarak, emek vererek yaptığımız binlerce üye sendikamızdan istifa edip yandaş ve yancı sendikalara üye oldu. Devletin verdiği sendika aidatı ile yandaş sendikalara üye olmak özendirildi. Hükümetin çıkardığı ek motorlu taşıtlar vergisini (MTV) üç ay içersinde karara bağlayıp vatandaşın ödemesini sağlayan Anayasa Mahkemesi’nden bir an önce, 2024 yılbaşı gelmeden kararını vermesini bekliyoruz.”