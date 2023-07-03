Zam fırtınası durmuyor! Sıfır araç modellerine temmuz 'güncellemesi'
Kurban Bayramı sonrasında zam furyası devam ediyor. Döviz kurundaki önlenemeyen yükseliş ile sıfır kilometre araçlar da zamlandı. Haziran ayında çok sayıda otomobil firmasının zammına temmuz ayında yenileri eklendi.
9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sonrasında yurttaşlar güne zam haberleriyle uyanmaya başladı. AKP iktidarının seçim sonrası ilan ettiği ‘rasyonel zemine dönüş’ politikası da zam ve pahalılık olarak döndü. Dolar 26 lirayı, avro 28 lirayı aştı. Dövizdeki artış başta akaryakıt olmak üzere iğneden ipliğe zam olarak yağmaya başladı.
Benzin, toplu ulaşım, iPhone modellerine, gıda ürünlerine ve son olarak ekmeğe gelen zamların ardından yurttaşlar bu kez de, bir kez daha, sıfır otomobil zamlarıyla şaşkına döndü.
SIFIR OTOMOBİLLERE YENİ ZAMLAR!
Seçim sonrası kurdaki rekor artışlar otomobil fiyatlarına bir kez daha zam olarak yansıdı. Otomobil firmalarının 12 Haziran'daki zamlarına daha alışılamadan, Temmuz ayı ile birlikte firmalar fiyatlarını bir kez daha 'güncelledi.'
Opel tüm modellerine zam yaparken, 1 milyon TL'nin altında sadece bir adet aracı kaldı. Öte yandan, haziran ayında 846 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkan Opel'in Crossland modeli gelen zamla birlikte 1 milyon 44 bin 900 TL'den satışa sunuluyor.
İŞTE TEMMUZ AYI ZAM ORANLARI
Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, bugün itibariyle sıfır araçlara gelen zamları yazdı.
Özpeynirci yeni zam oranlarını şöyle duyurdu:
Ve temmuz zamları gelmeye başladı!?
Toyota:%5-7
Opel Corsa, Corsa-e, Astra, Crossland, Mokka, Mokka-e, Grandland, Combo: %13,7,-14,4
Kia Sportage: %6,7
Kia EV6, Niro: %3,2
Tesla Model Y: %10,7-18,1
DFSK Seres 3: %11,4
Haziran ayında gelen zam oranları ve otomobil modelleri şöyleydi:
*RENAULT - Clio, Taliant, Captur, Megane Express Van: Yüzde 12; Renault Austral: Yüzde 21
*HONDA - Civic, Jazz, HR-V, CR-V, City, Accord: Yüzde 12
*VOLKSWAGEN - Amarok, Caddy, Caddy Cargo: Yüzde 13
*PEUGEOT - 208, 2008, 308, 408, 5008, Rifter, Partner Van: Yüzde 8-9
*OPEL - Corsa, Astra, Crossland, Mokka, Grandland, Combo: Yüzde 5-8,5
*CITROEN - C3, C3 Aircross, C4, C4X, C5 Aircross, C-Elysee, Berlingo: Yüzde 5-8
*NISSAN- Juke, Qashqai, X-Trail: Yüzde 8-9
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